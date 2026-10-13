Capacitaciones en el Punto Digital San Carlos Centro
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa brindando diferentes propuestas GRATUITAS de capacitación y formación a través de la plataforma del Punto Digital San Carlos Centro. En dicho marco, se informa que hasta el 19 de Octubre se encuentra abierta la inscripción a los siguientes cursos:
- Orígenes y Evolución de la IA
- El Arte de Hablar: la Oratoria
- Fundamentos de la Computación Física
- Conceptos Fundamentales sobre Ciberseguridad
- Trello para Proyectos Ágiles
- Maquetación Editorial con Scribus
- Visualización de Datos
- Desinformación y Fake News
- Introducción a la Innovación Tecnológica
Todos ellos cuentan con certificación y no requieren de conocimientos previos. Cursada del 13 de Octubre al 23 de Noviembre.
Los interesados en matricularse o realizar consultas pueden hacerlo en el Campus Universitario Municipal, Belgrano 1535, a través del e-mail [email protected] o al teléfono 422351.