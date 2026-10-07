El insólito trueque entre Agustín Giay y la Sole en la despedida de Messi

En medio de los festejos en el Monumental, Agustín Giay sorprendió a la cantante con una propuesta que causó furor en las redes sociales.
Interés General07 de octubre de 2026

En medio de los festejos en el Monumental, Agustín Giay sorprendió a la cantante con una propuesta que causó furor en las redes sociales.

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina en el estadio Monumental no solo dejó postales de emoción profunda en todos los argentinos, sino también situaciones curiosas que rápidamente se viralizaron por las redes sociales.

Luego de que Soledad Pastorutti interpretara la canción “Brindis” en un pequeño homenaje al astro argentino, la artista protagonizó un divertido intercambio con Agustín Giay, una de las caras nuevas en esta fecha FIFA, en pleno campo de juego.

En instantes en que la “Pulga” les hablaba a los presentes en el círculo central, el lateral derecho con presente en Palmeiras aprovechó la cercanía para plantearle una insólita negociación a la santafesina: permutar el abrigo oficial de la Selección por el tradicional poncho que ella lucía sobre sus hombros.

La oriunda de Arequito aceptó el trueque en el acto. La escena se completó con la artista colocándose el camperón deportivo del seleccionado nacional y el exfutbolista de San Lorenzo exhibiendo la prenda campestre.

Fuente: LT10

Video: La Red AM910

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