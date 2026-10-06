La Comuna de San Carlos Sud acompañó el 90° Aniversario del CER "Las Higueritas"

La Presidenta Comunal Dra. Florencia Primo, participó del acto conmemorativo por el 90° aniversario del Centro Educativo Rural (CER) "Las Higueritas".

En el marco de esta celebración, la Comuna de San Carlos Sud hizo entrega de una bandera de flameo, destinada al mástil de la institución, como símbolo de acompañamiento y reconocimiento a la trayectoria de esta querida escuela rural de nuestra comunidad.

Celebramos 90 años de historia, compromiso y educación al servicio de las generaciones que crecieron y se formaron en dicha escuela rural a lo largo de todos estos años.