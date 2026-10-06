La Comuna de San Carlos Sud acompañó el 90° Aniversario del CER "Las Higueritas"

La Presidenta Comunal Dra. Florencia Primo, participó del acto conmemorativo por el 90° aniversario del Centro Educativo Rural (CER) "Las Higueritas".
Locales06 de octubre de 2026

La Presidenta Comunal Dra. Florencia Primo, participó del acto conmemorativo por el 90° aniversario del Centro Educativo Rural (CER) "Las Higueritas".

En el marco de esta celebración, la Comuna de San Carlos Sud hizo entrega de una bandera de flameo, destinada al mástil de la institución, como símbolo de acompañamiento y reconocimiento a la trayectoria de esta querida escuela rural de nuestra comunidad.

Celebramos 90 años de historia, compromiso y educación al servicio de las generaciones que crecieron y se formaron en dicha escuela rural a lo largo de todos estos años.

ScreenHunter_028
Te puede interesar
ScreenHunter_085

Este jueves: Megaconcierto de coros escolares

Locales06 de octubre de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a disfrutar del 14° MEGACONCIERTO DE COROS ESCOLARES “Celebrando el Canto Compartido”, que tendrá lugar en el Salón del Club de los Abuelos Sancarlinos ESTE JUEVES 8 DE OCTUBRE a las 20 hs. con acceso libre y gratuito.
ScreenHunter_019

Curso de pastelería básica

Locales05 de octubre de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios en el marco de los diferentes cursos y talleres que de manera totalmente gratuita se dictan en las distintas dependencias Municipales.
ScreenHunter_075

Este viernes: “40 años de ciudad – 40 años de historia”

Locales05 de octubre de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a visitar la muestra “40 AÑOS DE CIUDAD – 40 AÑOS DE HISTORIA”, de Jorgelina Beltramone y Matías Ubait. La misma se desarrollará en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos y será inaugurada ESTE VIERNES 9 DE OCTUBRE a las 19 hs. en coincidencia con el 40° Aniversario de nuestra Declaración de Ciudad.
Lo más visto
ScreenHunter_075

Este viernes: “40 años de ciudad – 40 años de historia”

Locales05 de octubre de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a visitar la muestra “40 AÑOS DE CIUDAD – 40 AÑOS DE HISTORIA”, de Jorgelina Beltramone y Matías Ubait. La misma se desarrollará en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos y será inaugurada ESTE VIERNES 9 DE OCTUBRE a las 19 hs. en coincidencia con el 40° Aniversario de nuestra Declaración de Ciudad.
ScreenHunter_085

Este jueves: Megaconcierto de coros escolares

Locales06 de octubre de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a disfrutar del 14° MEGACONCIERTO DE COROS ESCOLARES “Celebrando el Canto Compartido”, que tendrá lugar en el Salón del Club de los Abuelos Sancarlinos ESTE JUEVES 8 DE OCTUBRE a las 20 hs. con acceso libre y gratuito.
ScreenHunter_015

Accidente de tránsito

Policiales04 de octubre de 2026
Un accidente de tránsito se registró este domingo, cerca de las 15:30 horas, en la intersección de las calles Mitre y San Luis de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
ScreenHunter_019

Curso de pastelería básica

Locales05 de octubre de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios en el marco de los diferentes cursos y talleres que de manera totalmente gratuita se dictan en las distintas dependencias Municipales.