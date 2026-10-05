Más de 600 adultos mayores participaron del tradicional Almuerzo de los Jóvenes de la Tercera Edad

El Gobierno de San Carlos Centro llevó adelante el tradicional “Almuerzo de los Jóvenes de la Tercera Edad”, una propuesta que, como cada año, tuvo como objetivo agasajar a los adultos mayores de la ciudad y brindarles una jornada de encuentro, recreación y celebración.
Locales05 de octubre de 2026

El Gobierno de San Carlos Centro llevó adelante el tradicional “Almuerzo de los Jóvenes de la Tercera Edad”, una propuesta que, como cada año, tuvo como objetivo agasajar a los adultos mayores de la ciudad y brindarles una jornada de encuentro, recreación y celebración.

La actividad se desarrolló este en las instalaciones del Club de los Abuelos Sancarlinos, donde se congregaron alrededor de 600 jóvenes de la tercera edad, quienes disfrutaron de una jornada especialmente preparada para ellos.

El encuentro contó con un variado programa de entretenimientos, sorteos, buena gastronomía y música, generando un clima de alegría y camaradería entre los participantes. La animación estuvo a cargo de “Maroma Shows”, que aportó música y entretenimiento durante la jornada.

La propuesta fue organizada por el Gobierno de San Carlos Centro y mantuvo su tradicional modalidad de acceso libre y gratuito para los sancarlinos mayores de 60 años, permitiendo que numerosos vecinos pudieran compartir una jornada diferente junto a amigos y pares.

De esta manera, una nueva edición del Almuerzo de los Jóvenes de la Tercera Edad volvió a reunir a cientos de adultos mayores, fortaleciendo los espacios de encuentro y promoviendo la integración y la participación de este importante sector de la comunidad sancarlina.

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