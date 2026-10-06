San Carlos Norte invita a la comunidad a preparar juntos la decoración navideña

Con motivo de la proximidad de las fiestas de fin de año, la Comuna de San Carlos Norte lanzó una propuesta abierta a toda la comunidad para participar en la elaboración de adornos y en la decoración de distintos espacios del pueblo. (Imagen ilustrativa).
06 de octubre de 2026

Con motivo de la proximidad de las fiestas de fin de año, la Comuna de San Carlos Norte lanzó una propuesta abierta a toda la comunidad para participar en la elaboración de adornos y en la decoración de distintos espacios del pueblo. (Imagen ilustrativa).

La iniciativa busca fomentar la participación de los vecinos y, al mismo tiempo, promover el reciclaje y la reutilización de materiales que se encuentren disponibles en los hogares, transformándolos en originales y coloridas decoraciones navideñas.

Desde la Comuna destacaron que, entre todos, será posible lograr que San Carlos Norte se llene de color, alegría y espíritu navideño, generando un ambiente especial para compartir durante las próximas celebraciones.

Quienes deseen sumarse a esta propuesta pueden comunicarse al 3404-507756, donde podrán anotarse y conocer la forma de participar.

La invitación está dirigida a toda la comunidad, con el objetivo de que la decoración navideña sea una construcción colectiva y refleje el compromiso y la creatividad de los vecinos de San Carlos Norte.

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