San Carlos Norte invita a la comunidad a preparar juntos la decoración navideña

Con motivo de la proximidad de las fiestas de fin de año, la Comuna de San Carlos Norte lanzó una propuesta abierta a toda la comunidad para participar en la elaboración de adornos y en la decoración de distintos espacios del pueblo. (Imagen ilustrativa).

La iniciativa busca fomentar la participación de los vecinos y, al mismo tiempo, promover el reciclaje y la reutilización de materiales que se encuentren disponibles en los hogares, transformándolos en originales y coloridas decoraciones navideñas.

Desde la Comuna destacaron que, entre todos, será posible lograr que San Carlos Norte se llene de color, alegría y espíritu navideño, generando un ambiente especial para compartir durante las próximas celebraciones.

Quienes deseen sumarse a esta propuesta pueden comunicarse al 3404-507756, donde podrán anotarse y conocer la forma de participar.

La invitación está dirigida a toda la comunidad, con el objetivo de que la decoración navideña sea una construcción colectiva y refleje el compromiso y la creatividad de los vecinos de San Carlos Norte.