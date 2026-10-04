Accidente de tránsito

Un accidente de tránsito se registró este domingo, cerca de las 15:30 horas, en la intersección de las calles Mitre y San Luis de San Carlos Centro.
Videos04 de octubre de 2026

Un accidente de tránsito se registró este domingo, cerca de las 15:30 horas, en la intersección de las calles Mitre y San Luis de San Carlos Centro.

Por causas que serán materia de investigación, en el lugar se produjo la colisión entre un automóvil y una motocicleta.

Como consecuencia del impacto, una mujer sufrió lesiones y fue trasladada de inmediato por personal de Bomberos Voluntarios al Hospital Pedro Suchón para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron los servicios de emergencia correspondientes, mientras se procuraba establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

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