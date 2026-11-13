Acto de vandalismo en la Plazoleta Virgen de la Merced

En el marco de las mejoras edilicias que se vienen desarrollando en el Hospital Pedro Suchón de San Carlos Centro, quedó habilitado en horas de la noche de este viernes un nuevo espacio destinado al área de rehabilitación, que fue construido por el Gobierno de San Carlos Centro, una obra que permitirá brindar mejores condiciones de atención a los pacientes y mayor comodidad al personal profesional que desarrolla sus tareas en el lugar.