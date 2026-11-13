Acto de vandalismo en la Plazoleta Virgen de la Merced

Colisión entre un camión y una camionetaVideos13 de noviembre de 2026
Un accidente de tránsito que involucró a un camión y una camioneta se produjo cerca de las 10:00 de este viernes en la intersección de las calles Belgrano y López y Planes.
Entre otros, debimos reponer dos veces, en poco tiempo, la imagen de la Virgen que fue destruida totalmente. El presente video muestra, ahora, el ataque a la cartelería instalada en el lugar. Los espacios públicos están para disfrutar y cuidar entre TODOS, incluyendo los padres de los niños que concurren al lugar solamente para causar daños y destrozos.