Acto de vandalismo en la Plazoleta Virgen de la Merced

La Plazoleta Virgen de la Merced sufre, desde siempre, actos de vandalismo. 
Videos13 de noviembre de 2026

Entre otros, debimos reponer dos veces, en poco tiempo, la imagen de la Virgen que fue destruida totalmente. El presente video muestra, ahora, el ataque a la cartelería instalada en el lugar. Los espacios públicos están para disfrutar y cuidar entre TODOS, incluyendo los padres de los niños que concurren al lugar solamente para causar daños y destrozos.

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