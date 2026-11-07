El Hospital Pedro Suchón inauguró un nuevo espacio destinado al área de rehabilitación

La concreción de este proyecto representa un importante avance para la institución, ya que durante muchos años los profesionales del área debieron trabajar en espacios reducidos y compartidos, con condiciones que no eran las adecuadas ni para quienes prestaban el servicio ni para las personas que concurrían a recibir tratamiento.

Durante el acto de inauguración el Director del Hospital Dr Hugo Giulioni destacó la importancia de reconocer el valor de la rehabilitación dentro del sistema de salud, entendiendo que constituye una parte fundamental de la atención integral de los pacientes y que merece contar con instalaciones acordes a la tarea que allí se realiza.

En ese sentido, recordó que, si bien durante la pandemia el Municipio había intervenido con una importante obra en el sector posterior del hospital, donde funcionan la guardia y la internación, todavía quedaba pendiente brindar un espacio digno al equipo de rehabilitación.

La nueva infraestructura fue ejecutada por el Gobierno de San Carlos Centro con recursos propios y demandó una inversión que superó los 500 millones de pesos. Además de mejorar las instalaciones hospitalarias, la obra generó un importante movimiento económico en la ciudad mediante la adquisición de materiales en comercios locales y la contratación de mano de obra, puntualizó el Intendente Juan José Placenzotti.

Desde el hospital la Presidenta de la Comisión Ejecutiva del nosocomio Gabriela Arfuch agradeció especialmente al intendente Juan José Plasenzotti y a todo su equipo de trabajo por el acompañamiento permanente y el compromiso con la salud pública. Asimismo, destacó que esta inauguración constituye uno de los regalos más significativos para la institución en el marco de la celebración de sus 130 años de historia.

Por su parte, el Ejecutivo municipal remarcó que la concreción de este proyecto permitió saldar una deuda pendiente con los profesionales que llevan adelante las tareas de rehabilitación, quienes a partir de ahora contarán con un ámbito confortable, funcional y adecuado para desarrollar su trabajo y brindar una mejor atención a la comunidad.

De esta manera, el Hospital Pedro Suchón continúa sumando mejoras en su infraestructura, fortaleciendo sus servicios y reafirmando el trabajo conjunto entre la institución y el Gobierno municipal en beneficio de la salud de todos los sancarlinos.