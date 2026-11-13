Acto de vandalismo en la Plazoleta Virgen de la MercedVideos13 de noviembre de 2026
La Plazoleta Virgen de la Merced sufre, desde siempre, actos de vandalismo.
Un accidente de tránsito que involucró a un camión y una camioneta se produjo cerca de las 10:00 de este viernes en la intersección de las calles Belgrano y López y Planes.
Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron en el mencionado cruce.
Como consecuencia del siniestro, personal de Bomberos Voluntarios trasladó a una persona a un centro de salud para realizarle los controles médicos correspondientes.
En el lugar trabajaron los servicios de emergencia.