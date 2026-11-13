Un accidente de tránsito que involucró a un camión y una camioneta se produjo cerca de las 10:00 de este viernes en la intersección de las calles Belgrano y López y Planes.

Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron en el mencionado cruce.

Como consecuencia del siniestro, personal de Bomberos Voluntarios trasladó a una persona a un centro de salud para realizarle los controles médicos correspondientes.

En el lugar trabajaron los servicios de emergencia.