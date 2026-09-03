Qué significa la foto que usas de perfil en WhatsApp, según la psicología

La imagen ante tus contactos puede transmitir más de lo que parece, aunque su interpretación depende de cada persona y del contexto. 
Interés General03 de septiembre de 2026

ScreenHunter_116

WhatsApp se convirtió en una de las principales vías de comunicación cotidiana y, dentro de ese intercambio, la foto de perfil funciona como una pequeña carta de presentación. Aunque muchas veces se elige casi sin pensar, la imagen puede expresar cómo queremos mostrarnos frente a los demás y la ciencia lo estudia.

Una selfie, una foto con amigos, una imagen de una mascota, un paisaje o incluso la decisión de no colocar ninguna foto construyen señales diferentes. La psicología y los estudios sobre identidad digital analizan justamente cómo las personas seleccionan determinados elementos para proyectar una imagen de sí mismas en los espacios virtuales.

Lo que dice de vos tu foto de perfil en Whatsapp, según la psicología

La foto de perfil puede entenderse como una herramienta de presentación del yo. En los entornos digitales, las personas deciden qué información mostrar y cuál mantener fuera de escena. Esa selección forma parte de la manera en que construyen y administran su identidad frente a otros usuarios.

Quienes eligen una foto en la que aparecen solos suelen priorizar su propia imagen como elemento central de presentación. Una selfie, por ejemplo, puede estar relacionada con el deseo de mostrar el aspecto actual, un determinado estilo o simplemente una imagen que les gusta. La expresión facial, la ropa, el escenario y la postura también aportan información visual.

Una foto junto a amigos o familiares puede poner el foco en los vínculos sociales. En esos casos, la persona no se presenta únicamente a partir de sus características individuales, sino también desde los grupos a los que pertenece y con los que se identifica.

Algo similar ocurre cuando se utiliza como perfil la imagen de una mascota. Puede funcionar como una manera de mostrar afectos, intereses o aspectos de la vida cotidiana, sin exponer directamente el rostro. También están quienes eligen personajes ficticios, artistas, dibujos, memes o imágenes abstractas. En estos casos, la fotografía puede representar gustos e intereses personales o incluso una identidad con la que el usuario siente afinidad.

La ausencia de una foto también comunica una decisión. Algunas personas prefieren mantener un perfil sin imagen por privacidad, otras simplemente no le dan importancia a esa función de la aplicación. No sería correcto asociar automáticamente esa elección con timidez, inseguridad o aislamiento.

Qué significa cambiar la foto de perfil seguido

Cambiar la imagen con frecuencia tampoco tiene una única explicación psicológica. Puede tratarse simplemente de una persona que disfruta renovar su perfil, encontró una fotografía que le gusta más o quiere mostrar distintos momentos de su vida.

También puede existir una relación con la manera en que cada individuo administra su identidad online. Modificar la imagen permite actualizar la representación que se ofrece a los demás y puede acompañar cambios en gustos, etapas personales o estados de ánimo.

En una investigación realizada con jóvenes universitarios argentinos sobre el uso de WhatsApp, se observó que la foto de perfil forma parte de las opciones mediante las cuales los usuarios gestionan qué aspectos de sí mismos muestran en el entorno digital. El estudio también encontró que estas herramientas no necesariamente se modifican con frecuencia: para algunos usuarios, mantener durante mucho tiempo la misma imagen también forma parte de su manera de relacionarse con la plataforma.

La diferencia entre el yo real y el yo ideal

Uno de los conceptos que aparece al analizar la identidad en Internet es la diferencia entre el yo real y el yo ideal. El primero refiere a cómo una persona se percibe en el presente; el segundo, a la imagen que aspira a proyectar o a la versión de sí misma con la que desea ser asociada.

Una persona puede elegir una imagen en la que aparece elegante, porque esa versión coincide con cómo desea ser percibida. Otra puede preferir una fotografía espontánea porque siente que refleja mejor su personalidad cotidiana. También puede ocurrir que alguien seleccione una imagen de hace varios años porque se siente particularmente identificado con ese momento.

En las redes y aplicaciones de comunicación, esa construcción de identidad puede estar vinculada con autoestima, autoconcepto, pertenencia e interacción social, aunque la relación entre estos factores es compleja y no permite sacar conclusiones psicológicas a partir de una sola elección.

Fuente: Ámbito

Te puede interesar
Lo más visto
ScreenHunter_155

La Fundación Virgen de Luján realiza la campaña gratuita de prevención del cáncer de mama para mujeres sin Obra Social y/o Prepaga

Locales01 de septiembre de 2026
El Consejo de Administración de la Fundación Santafesina Virgen de Luján, dando cumplimiento a los fines del Estatuto de la O.N.G., en lo que a prevención del cáncer se refiere, comunica que durante el mes de Setiembre y Octubre del corriente año llevará a cabo una campaña de prevención del cáncer de mama, gratuita para mujeres, sin Obra Social y/o Prepaga, a partir de los 40 años de edad.
ScreenHunter_156

Inscripciones para una nueva plantación de árboles por cada nacimiento

Locales02 de septiembre de 2026
“Un árbol por la vida”, iniciativa implementada hace más de 30 años, surge precisamente con el fin de honrar la vida con un símbolo que es vida en sí mismo, el árbol, y así acompañar el crecimiento de los niños cuidando a su vez el desarrollo de esas especies que llevan el nombre del nuevo ser. Un modo de comprometer a las familias sancarlinas en el fomento y protección de algo tan preciado para la humanidad y fundamentalmente para las generaciones futuras.
ScreenHunter_158

López: Siniestro vial

02 de septiembre de 2026
En este martes Personal de Comisaría 16ta. de López tomó conocimiento de un siniestro vial ocurrido en zona rural de la localidad. 
concejo 2026

Sesiona el Concejo Municipal

Política02 de septiembre de 2026
El día 3 de Septiembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día: 