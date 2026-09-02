Quejarse por todo: qué revela este hábito y cómo empezar a cambiarlo

Quejarse no constituye por sí mismo una señal de un problema. El reclamo permite expresar malestar, pedir ayuda o advertir sobre una situación injusta. La dificultad aparece cuando se convierte en la reacción habitual frente a casi cualquier circunstancia y no conduce a una decisión o a una posible solución.

No existe un único significado detrás de esta conducta: puede reflejar cansancio, estrés, baja tolerancia a la frustración, una forma aprendida de comunicarse o la sensación de que los problemas siempre dependen de factores externos. Para comprenderla, resultan centrales su frecuencia, su intensidad y su efecto sobre la vida cotidiana.

Qué hay detrás de la queja constante

Uno de los procesos que puede intervenir es la rumiación: volver reiteradamente sobre las causas y consecuencias de una experiencia negativa sin avanzar hacia una respuesta concreta. La investigación psicológica la ubica dentro de los pensamientos negativos repetitivos, un mecanismo presente en diferentes dificultades emocionales, aunque no constituye un diagnóstico por sí solo.

En ese circuito, la queja funciona como la expresión verbal de una mente que regresa una y otra vez al mismo problema. La persona puede sentir que hablar permanentemente del tema le permitirá comprenderlo o recuperar el control, pero la repetición también puede prolongar el malestar. La Asociación Estadounidense de Psicología (APA) advierte que este pensamiento perseverante puede generar una aparente sensación de control sin resolver aquello que provoca angustia.

Otro factor posible es interpretar cada dificultad como consecuencia exclusiva de las acciones de otras personas o de circunstancias externas. Esto no significa que el reclamo carezca de motivos, pero puede reducir la percepción del margen de acción propio.

La baja tolerancia a la frustración también influye. Cuando existe dificultad para aceptar demoras, errores o cambios inesperados, incluso un contratiempo menor puede vivirse con una intensidad desproporcionada.

Cómo puede afectar a los vínculos

La negatividad constante puede desgastar las relaciones cuando todas las conversaciones regresan al mismo conflicto y cualquier propuesta es rechazada. Quienes acompañan pueden sentir que quedaron reducidos al papel de escuchas, sin posibilidades de ayudar ni de cambiar el rumbo del intercambio.

Sin embargo, pedirle a alguien que “deje de quejarse” puede aumentar su sensación de incomprensión. Una alternativa es preguntarle si necesita desahogarse, recibir ayuda o buscar una solución. Esa diferencia permite acompañar sin alimentar indefinidamente el mismo circuito.

Qué hacer para cambiar el hábito

El primer paso es reconocer cuándo comienza la queja. Antes de expresarla, puede resultar útil separar cuatro elementos: qué ocurrió, qué emoción provocó, qué necesidad existe y qué parte de la situación puede modificarse.

También sirve transformar una protesta general en una petición concreta. Afirmaciones como “todo es un desastre” no ofrecen una salida, mientras que identificar una acción posible permite recuperar parte del control.

Registrar durante algunos días las quejas y sus desencadenantes puede revelar patrones relacionados con el cansancio, el trabajo, determinados vínculos o ciertos momentos de la jornada.

Las técnicas cognitivo-conductuales proponen identificar pensamientos automáticos, revisar las evidencias que los sostienen y buscar una interpretación más flexible. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) recomienda observar, comprobar y reformular esos pensamientos para interrumpir ciclos negativos.

El objetivo no es obligarse a ser optimista ni negar problemas reales; se trata de evitar que el malestar se convierta en la única manera de interpretar lo que sucede. Si la queja permanente genera sufrimiento, conflictos reiterados o dificultades para desarrollar las actividades habituales, puede ser conveniente consultar con un profesional de la salud mental.

Fuente: LT10