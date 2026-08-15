Central San Carlos celebró sus 100 años con una emotiva noche de homenajes

El Club Central San Carlos celebró este viernes por la noche sus 100 años de vida institucional con una emotiva velada desarrollada en Letoile, donde dirigentes, socios, ex autoridades, deportistas y allegados a la institución se reunieron para conmemorar este importante aniversario.

Durante el encuentro se llevaron a cabo distintos homenajes y distinciones a quienes fueron parte de la historia de la institución, entre ellos ex presidentes del club, ex reinas y socios vitalicios, reconociendo su aporte y compromiso a lo largo de estas diez décadas.

La celebración contó además con importantes declaraciones de interés. El centenario del Club Central San Carlos fue declarado de Interés por el Concejo Municipal, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe.

En el marco de la ceremonia hicieron uso de la palabra el presidente del Club Central San Carlos, Daniel Berardo; el intendente de San Carlos Centro, Juan José Placenzotti; y el senador provincial Rubén Pirola, además de otras autoridades provinciales que acompañaron la celebración.

De esta manera, Central San Carlos conmemoró sus primeros 100 años de historia, una trayectoria marcada por el deporte, el compromiso institucional y el fuerte vínculo construido con la comunidad sancarlina.