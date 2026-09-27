Accidente de tránsito en Gaminara y Moreno

Presentaron el libro “Memorias del Desembarco”Videos03 de octubre de 2026
En la localidad de San Carlos Sud se llevó a cabo la presentación del libro “Memorias del Desembarco”, en horas de la noche de este viernes en el Salón de Usos Múltiples.
Un accidente de tránsito se registró cerca de las 14:00 de este domingo en la intersección de las calles Gaminara y Moreno, en la ciudad de San Carlos Centro.
Por causas que son materia de investigación, en el lugar se produjo la colisión entre una motocicleta y un automóvil.
A raíz del hecho, intervinieron efectivos policiales y personal de Bomberos, quienes trabajaron en el lugar para asistir ante la situación y garantizar la seguridad en la zona.
Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre las personas involucradas ni sobre la gravedad de las lesiones que pudieran haber sufrido.