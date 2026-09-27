Accidente de tránsito en Gaminara y Moreno

Un accidente de tránsito se registró cerca de las 14:00 de este domingo en la intersección de las calles Gaminara y Moreno, en la ciudad de San Carlos Centro.

Por causas que son materia de investigación, en el lugar se produjo la colisión entre una motocicleta y un automóvil.

A raíz del hecho, intervinieron efectivos policiales y personal de Bomberos, quienes trabajaron en el lugar para asistir ante la situación y garantizar la seguridad en la zona.

Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre las personas involucradas ni sobre la gravedad de las lesiones que pudieran haber sufrido.