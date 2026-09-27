Segunda edición del torneo femenino Sabalito reunió a cerca de 100 equipos

El Club Central San Carlos fue escenario de la segunda edición del torneo infantil internacional de fútbol femenino “Sabalito”, una propuesta que volvió a convocar a una importante cantidad de instituciones deportivas y que se consolidó como uno de los acontecimientos destacados del calendario futbolístico juvenil de la región.

En esta nueva edición declarada de Interés por el Concejo de San Carlos Centro y también por el Senado, el certamen reunió a cerca de 100 equipos, con la participación de más de 50 clubes provenientes de distintos puntos del país. La competencia tuvo además carácter internacional, con la presencia de delegaciones extranjeras, entre ellas representantes de Uruguay.

Durante la apertura del torneo se destacó el carácter federal de la competencia y el trabajo realizado durante aproximadamente seis meses para concretar esta segunda edición. Los organizadores remarcaron especialmente la intensa tarea desarrollada durante los últimos meses, tanto en los aspectos deportivos como en la organización general.

Desde la institución anfitriona señalaron que el objetivo principal fue que todas las delegaciones pudieran sentirse cómodas y disfrutar de la experiencia, más allá de los resultados deportivos. En ese sentido, se puso en valor la posibilidad de que las jóvenes participantes pudieran generar nuevos vínculos, compartir experiencias y llevarse un grato recuerdo de su paso por San Carlos y por el Club Central.

Asimismo, desde Central San Carlos expresaron su satisfacción por el crecimiento alcanzado por el torneo, que llegó a reunir alrededor de 100 equipos y más de 1.500 niñas.

Durante el acto de apertura también se agradeció el acompañamiento de las autoridades locales, sponsors, representantes institucionales y colaboradores que hicieron posible la realización del certamen.

Un reconocimiento especial fue dirigido a la Subcomisión de Fútbol Femenino, que trabajó durante meses en la organización, y a los aproximadamente 400 colaboradores que participaron de las distintas tareas necesarias para llevar adelante el evento.

De esta manera, el torneo “Sabalito” volvió a reunir a niñas y clubes de diferentes localidades y países en torno al fútbol femenino, fortaleciendo además el intercambio deportivo y social y proyectando a San Carlos como punto de encuentro para este tipo de competencias.