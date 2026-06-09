Cuáles son las 5 bebidas cotidianas que elevan el colesterol, según la ciencia

El colesterol alto es una de las mayores preocupaciones para la salud cardiovascular en el mundo, ya que se vincula directamente con el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular, según.

Se trata de un tipo de grasa esencial en el organismo, pero niveles elevados pueden dañar las arterias e incrementar el riesgo cardiovascular, detalla Cleveland Clinic. Un análisis de sangre mide el que es denominado como “malo” (LDL), el “bueno” (HDL) y el total, expresados en miligramos por decilitro. Niveles altos de LDL y bajos de HDL favorecen la acumulación de placa, lo que puede afectar el corazón, el cerebro y las extremidades.

Cuándo el colesterol es alto y por qué es riesgoso

El umbral recomendado de colesterol total para adultos es inferior a 200 miligramos por decilitro, indican expertos de Cleveland Clinic. El LDL debe estar por debajo de 100, mientras que el HDL, idealmente, entre 60 y 80. Valores del “malo” iguales o superiores a 130 miligramos por decilitro son considerados altos, especialmente si hay otros factores de riesgo como antecedentes familiares, obesidad o diabetes.

“Tener elevados los niveles de colesterol LDL puede aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares, mientras que un HDL bajo reduce la protección de las arterias”, advierte la clínica estadounidense. Este trastorno es muchas veces silencioso, lo que resalta la importancia de controles médicos regulares.

Las cinco bebidas que aumentan el colesterol

Bebidas azucaradas

Según Verywell Health, el consumo frecuente eleva el “colesterol malo” (LDL) y reduce el “bueno” (HDL). “Los estudios demuestran que el consumo regular de bebidas con azúcares añadidos está relacionado con niveles más altos de colesterol LDL”, explican en la publicación. Incluso, una investigación reveló que, tras apenas unas pocas semanas, se pueden observar aumentos en estos niveles.

Otro ensayo científico, publicado en el Journal of the American Heart Association, detectó que consumir más de 350 mililitros diarios de bebidas azucaradas se asocia con menor colesterol HDL y mayor nivel de triglicéridos en adultos de mediana y avanzada edad. Estas alteraciones aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular. El consumo moderado de jugos 100% fruta no mostró efectos negativos sobre el colesterol.

Lácteos enteros

Estas bebidas aportan más grasas saturadas y colesterol que las versiones semidescremadas o descremadas. Personas con colesterol alto deberían optar por opciones sin grasa, recomienda Verywell Health. Reducir grasas saturadas en la dieta beneficia la salud cardiovascular.

Una revisión destaca que utilizar filtros de papel en la preparación del café podría ayudar a eliminar compuestos dañinos que favorecen el aumento del colesterol LDL. De este modo, destacan que así se disminuirá el riesgo de enfermedades cardíacas o relacionadas con el corazón.

Café con productos lácteos

El café con crema o azúcar también resulta perjudicial: añadir leche entera, crema o azúcar incrementa la cantidad de grasas y azúcar, lo que afecta negativamente el perfil lipídico. Por otro lado, compuestos presentes en el café sin filtrar pueden elevar el LDL, por lo que se aconseja el uso de filtro de papel y evitar cremas o jarabes.

Bebidas con aceites vegetales saturados

Las bebidas con aceites vegetales saturados, especialmente aquellas hechas con coco o palma, como ciertas leches vegetales o mezclas instantáneas, pueden incrementar el LDL. Aunque en ocasiones se presentan como alternativas, conviene evitar su consumo regular para quienes buscan controlar el colesterol, insisten los expertos de Verywell Health.

Alcohol

Debe consumirse con moderación. Verywell Health recuerda que tomar alcohol en exceso eleva el colesterol y los triglicéridos, incrementando el riesgo de daño vascular y sobrepeso. Las recomendaciones internacionales fijan un máximo de dos unidades diarias para hombres y una para mujeres.

Si bien algunos estudios antiguos señalaban un leve aumento del HDL (“bueno”) con consumo moderado, la evidencia reciente demuestra que estos cambios son mínimos y no brindan protección real frente a enfermedades cardíacas. Un nuevo metaanálisis revela que el consumo frecuente o elevado de alcohol contribuye al aumento de triglicéridos y desórdenes en el metabolismo de las grasas, elevando el riesgo de hipercolesterolemia y eventos cardiovasculares. Las principales guías internacionales recomiendan evitar el alcohol para cuidar el perfil lipídico y la salud del corazón.

Qué beber y hábitos para mantener el colesterol bajo control

La selección adecuada de bebidas y la adopción de hábitos saludables juegan un papel central en el manejo del colesterol. Según Verywell Health y MedlinePlus, elegir opciones como agua natural, té verde, jugos frutales o leches veganas puede ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL y aumentar el colesterol HDL. Estas alternativas contienen compuestos que favorecen el metabolismo lipídico y contribuyen a la salud cardiovascular.

El acompañamiento de hábitos de vida saludables resulta igualmente relevante. Cleveland Clinic sugiere incorporar ejercicio regular, dormir bien, mantener una dieta equilibrada, controlar el estrés, evitar el tabaco y moderar el consumo de alcohol para sostener niveles adecuados de colesterol. Estas medidas, junto con una selección apropiada de bebidas, constituyen las principales recomendaciones para quienes buscan mejorar su perfil lipídico y reducir el riesgo cardiovascular.

En tanto, la Universidad de Harvard reveló cuáles son los alimentos que benefician tanto a la salud cardiovascular como a la metabólica:

Adoptar una alimentación basada en estos alimentos puede marcar la diferencia en el manejo del colesterol y la prevención de enfermedades al corazón. Estos productos, seleccionados por su capacidad para reducir el colesterol LDL y proteger el corazón, actúan a través de distintos mecanismos: desde el aporte de fibra soluble hasta la inclusión de grasas saludables que sustituyen a las grasas saturadas.

Avena: rica en betaglucanos, un tipo de fibra soluble que ayuda a disminuir la absorción de colesterol en el intestino, contribuyendo a reducir el total y LDL.

Cebada y otros cereales integrales: su alto contenido de fibra soluble favorece la eliminación del colesterol y puede incorporarse fácilmente en sopas, ensaladas o como guarnición.

Berenjena: estas verduras aportan fibra soluble y antioxidantes, lo que ayuda a controlar los niveles de colesterol y mejora la salud arterial.

Nueces: fuente de ácidos grasos insaturados, ayudan a bajar el colesterol LDL y ofrecen compuestos antioxidantes beneficiosos para el sistema cardiovascular.

Manzana, uvas y frutillas: ricas en pectina, una fibra soluble que contribuye a disminuir los niveles de colesterol al limitar su absorción en el organismo.

Alimentos enriquecidos con esteroles y estanoles: estos compuestos vegetales bloquean parcialmente la absorción de colesterol, lo que resulta en una disminución de los niveles en sangre.

Soja: proporciona proteínas vegetales y compuestos que ayudan a reducir el colesterol LDL, siendo una alternativa saludable frente a las proteínas animales.

Pescado graso (salmón, caballa, sardinas): rico en ácidos grasos omega-3, contribuye a reducir los triglicéridos y protege la salud cardíaca.

Suplementos de fibra: útiles para quienes no cubren la cantidad diaria recomendada de fibra, apoyan la reducción del colesterol y mejoran la salud intestinal.



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