El Instituto Superior de Profesorado Nº 60 invita a una charla gratuita sobre “Clasificaciones biológicas”

En el marco de las actividades previas a la VI Jornada de Alfabetización Académica, el Instituto Superior de Profesorado Nº 60 “27 de Septiembre” de San Carlos Centro llevará adelante la charla gratuita titulada “Clasificaciones biológicas: de la Morfología a la Filogenia. Un cambio de paradigma en la enseñanza de la Biodiversidad”.

La propuesta se desarrollará el próximo viernes 12 de junio, a las 15 horas, y contará con la disertación de la Dra. Wanda M. Polla, profesora adjunta de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), especialista en diversidad de organismos basales, moneras, protistas y hongos.

Desde la organización informaron que se entregarán certificados de asistencia a quienes participen de la actividad, destinada a docentes y estudiantes.

La charla representa una valiosa oportunidad de formación y actualización académica, promoviendo el intercambio de conocimientos y la reflexión sobre los nuevos enfoques en la enseñanza de la biodiversidad.