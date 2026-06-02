La Presidenta Comunal Nazarena Paschetta se reunió con representantes del Ente de Coordinación del Área Metropolitana de Santa Fe

La Presidenta Comunal de San Carlos Norte Nazarena Paschetta recibió la visita de representantes del Ente de Coordinación del Área Metropolitana de Santa Fe (ECAM), con quien mantuvo una reunión de trabajo para dialogar sobre la importancia del reciclaje y la gestión responsable de los residuos.
Locales02 de junio de 2026
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La Presidenta Comunal de San Carlos Norte Nazarena Paschetta recibió la visita de representantes del Ente de Coordinación del Área Metropolitana de Santa Fe (ECAM), con quien mantuvo una reunión de trabajo para dialogar sobre la importancia del reciclaje y la gestión responsable de los residuos.

Durante el encuentro, analizamos la necesidad de impulsar acciones conjuntas entre el ECAM, la Comuna de San Carlos Norte y los vecinos, promoviendo la participación de toda la comunidad en el cuidado del ambiente.

Si bien el organismo trabaja sobre distintos ejes de desarrollo, coincidimos en la importancia de abordar esta temática con prioridad, generando herramientas y estrategias que permitan avanzar hacia una localidad más sustentable.

Seguimos fortaleciendo vínculos y construyendo iniciativas que contribuyan al bienestar de nuestra comunidad y al cuidado de nuestro entorno.

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