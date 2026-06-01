7 cambios de rutina que protegen el sistema inmunológico a partir de los 40 años

La salud del sistema inmunológico comienza a deteriorarse mucho antes de lo que suele creerse. Sin embargo, según la inmunóloga Dra. Jenna Macciochi, existen signos claros de este proceso y cambios de hábitos validados científicamente que pueden ralentizar su avance, según detalló Hello! Magazine.

Los principales signos de un sistema inmunológico debilitado en la adultez son infecciones que duran más de lo habitual, recuperación lenta, piel y mucosas más frágiles, menor respuesta a vacunas y una inflamación crónica silenciosa.

Adoptar rutinas como mejorar el sueño, la alimentación, la actividad física o los lazos sociales puede optimizar la función inmune, no importa la edad, según los expertos.

La inmunosenescencia, o envejecimiento inmunológico, empieza de forma gradual, incluso desde finales de los 20 o 30 años. La Dra. Macciochi explicó al medio citado que el declive se vuelve notorio desde los 40 años, cuando los mecanismos biológicos que nos protegían antes comienzan a perder efectividad. Esto se traduce en una menor precisión frente a nuevas amenazas y una tendencia a la “inflamación crónica asociada a la edad”.

Este tipo de inflamación no se siente, pero desgasta silenciosamente y se vincula a muchos de los problemas de salud habituales en la adultez. Según la especialista, la clave está en que este deterioro no es inevitable y puede desacelerarse con cambios en el estilo de vida.

Signos principales de un sistema inmunológico debilitado

Las señales de alerta incluyen infecciones frecuentes y prolongadas, tiempo de recuperación más lento y heridas que tardan más en sanar. “Ese resfriado que antes duraba dos días y ahora una semana es la inmunosenescencia en acción”, puntualizó la inmunóloga al medio.

A medida que envejecemos, la piel, las mucosas y la barrera intestinal se debilitan y vuelven más permeables. Esto aumenta la activación inmunitaria y facilita la inflamación generalizada. Además, la baja eficacia de las vacunas y la tendencia a reinfecciones reflejan que las células de memoria inmunológica funcionan con menos eficiencia.

El agotamiento inmunitario puede manifestarse como falta de energía, cansancio recurrente o alteraciones digestivas. El fondo de estos cambios es la “inflamación crónica asociada a la edad”, intensificada por neuronas envejecidas, alteraciones intestinales, déficit nutricionales y estrés sostenible.

Factores que aceleran el envejecimiento inmunológico y cómo corregirlos

El sueño deficiente sobresale como el principal factor subestimado por la mayoría. Una sola noche de mal descanso puede reducir la actividad de las células protectoras y perjudicar la memoria inmunitaria, afirmó la especialista.

El estrés psicológico crónico es otro detonante. El diálogo constante entre cerebro e inmunidad provoca que la tensión mental persistente active vías inflamatorias y reduzca la efectividad defensiva del cuerpo, expuso la Dra. Jenna Macciochi.

La alimentación insuficiente en vitamina D, zinc, magnesio y omega-3 también debilita la inmunidad. En el Reino Unido, tres de cada cuatro personas no consumen suficientes omega-3, según Hello! Magazine.

El sedentarismo y el aislamiento social agravan el deterioro inmunológico. La inmunóloga destacó que “la soledad es una de las experiencias más dañinas para el sistema inmunológico”.

Diversos estudios sostienen que el aislamiento incrementa la inflamación, desregula las defensas y abre la puerta a más enfermedades. Según la Dra. Macciochi, la mayoría de estos factores son modificables, y los resultados pueden notarse rápido al cambiar rutinas de sueño, dieta o socialización.

Es por eso que la experta enumeró los 7 cambios que protegen el organismo:

1- Mejorar la calidad del sueño

2- Reducir el estrés psicológico crónico

3- Incorporar proteínas y fibra a la alimentación

4- Hacer ejercicio regular, especialmente entrenamiento de fuerza

5- Mantener un microbioma intestinal diverso

6- Suplementar o incorporar vitamina D, zinc, magnesio y omega-3

7- Fortalecer los lazos sociales

Hábitos y medidas recomendadas para fortalecer el sistema inmunitario

Ingerir suficientes proteínas y fibra es esencial porque las células inmunes y las defensas barrera —como la piel y el intestino— dependen de ellas para su renovación. Combinar una dieta rica en proteína con ejercicios de resistencia potencia estos beneficios.

El ejercicio regular, especialmente el entrenamiento de fuerza, contribuye a la producción de compuestos protectores denominados miocinas. Mantener un microbioma intestinal diverso es clave, ya que el 70% de las células inmunes reside en el tracto digestivo.

El magnesio influye tanto en la calidad del sueño como en la regulación inmunológica. Los ácidos grasos omega-3 ayudan a controlar la inflamación crónica. Además, reducir el consumo de ultraprocesados y alcohol y manejar el estrés mediante técnicas de respiración o meditación se considera parte de la estrategia protectora.

Las relaciones sociales efectivas refuerzan la inmunidad. Pasar tiempo con familiares y amigos o mantener contacto en grupos ofrece una protección real frente al envejecimiento inmune. La Dra. Macciochi recalcó que estos hábitos básicos “son más eficaces que cualquier suplemento aislado”.

Exámenes como el cuadro hematológico, la medición de proteína C reactiva y la evaluación de la vitamina D pueden servir de guía clínica. El microbioma intestinal puede mejorar en pocas semanas tras ajustar la dieta y el sueño, mientras que la suplementación con omega-3 puede reducir los marcadores inflamatorios en 6 a 8 semanas, según Hello! Magazine.

Para la inmunóloga, la salud inmune es un proceso constante. Establecer rutinas sencillas que puedan sostenerse en el tiempo permite envejecer mejor, recuperarse ágilmente y afrontar los retos vitales con mayor robustez.

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