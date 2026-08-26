Cuáles son las bebidas para favorecer el equilibrio de la microbiota intestinal y mejorar la digestión

El interés por la salud intestinal creció en los últimos años y llevó a que una variedad de bebidas con probióticos y prebióticos ocupe un lugar cada vez más visible en la alimentación cotidiana.

Yogur, kéfir y otras preparaciones fermentadas conviven ahora con productos diseñados específicamente para favorecer el equilibrio de la microbiota.

La relación entre el intestino y el organismo también despertó el interés de investigadores y especialistas. La alimentación, los microorganismos que habitan en el aparato digestivo y el estado general de salud están estrechamente vinculados, según el estudio PREDICT citado por GQ Magazine.

En ese contexto, determinadas bebidas pueden aportar componentes que favorecen el funcionamiento de la microbiota, aunque sus efectos dependen de los ingredientes y de las características individuales de cada persona.

Por qué la microbiota intestinal es importante

El intestino alberga billones de microorganismos que participan en diferentes procesos del organismo. Sas Parsad, fundador de The Gut Co., explicó a GQ que una microbiota saludable requiere un ecosistema diverso y equilibrado. Su influencia alcanza la digestión, el sistema inmunitario, el metabolismo y la función cerebral, además del bienestar mental.

La alimentación ocupa un papel central en ese equilibrio. Una dieta variada, especialmente aquella que incorpora diferentes alimentos de origen vegetal, favorece el desarrollo de bacterias beneficiosas.

Las bebidas con componentes prebióticos y probióticos aparecen como una alternativa para quienes tienen dificultades para incorporar determinados nutrientes mediante los alimentos.

El entrenador y especialista en nutrición James Cunningham, señaló a GQ que la efectividad de estos productos depende de sus ingredientes y de la situación particular de cada microbiota.

También indicó que muchas bebidas contienen probióticos, microorganismos beneficiosos que pueden contribuir al equilibrio intestinal y favorecer la digestión.

Probióticos y prebióticos cumplen funciones diferentes

Los probióticos son bacterias beneficiosas presentes en determinados alimentos y bebidas. Entre los productos asociados tradicionalmente con estos microorganismos aparecen el yogur, el kéfir, el chucrut y el kimchi, muchos de ellos vinculados con procesos de fermentación.

El informe de GQ indicó que una de las bacterias identificadas a comienzos del siglo XX fue Lactobacillus bulgaricus, encontrada en el yogur consumido por habitantes de aldeas búlgaras conocidas por la longevidad de sus pobladores.

Estudios recientes respaldaron que los prebióticos actúan como alimento para bacterias beneficiosas de la microbiota. Un ensayo clínico halló que los galacto-oligosacáridos aumentaron la abundancia de Bifidobacterium, mientras que un metaanálisis de 2025 observó incrementos significativos de esa bacteria en adultos mayores tras intervenciones con prebióticos.

La fibra prebiótica aparece naturalmente en alimentos como cebolla, ajo, bananas y cereales integrales. Para las personas que tienen dificultades para tolerar algunos de estos alimentos, las bebidas que incorporan prebióticos pueden representar otra forma de obtenerlos.

Qué tener en cuenta al elegir una bebida

La composición de cada producto resulta fundamental. Cunningham recomendó prestar atención a la cantidad de UFC (unidades formadoras de colonias), utilizadas para indicar la presencia de bacterias vivas. Según su consejo, conviene buscar bebidas que alcancen al menos 10.000 millones de UFC.

El contenido de azúcar también merece consideración. La terapeuta nutricional, Maz Packham, recomendó optar por alternativas con bajo contenido de azúcar, debido a que este componente puede afectar negativamente a la microbiota intestinal.

La respuesta tampoco es idéntica para todas las personas. El microbioma varía según factores como la genética y el estilo de vida, por lo que una bebida que resulta adecuada para alguien puede no producir el mismo efecto en otra persona.

Cápsulas y suplementos como alternativa

Las opciones destinadas al cuidado intestinal también incluyen cápsulas prebióticas y probióticas. La nutricionista Emily English señaló a GQ que mantener una alimentación ideal puede resultar difícil en la vida cotidiana y que muchas personas no incorporan alimentos como kimchi o chucrut con frecuencia.

En ese escenario, la especialista sostuvo que los suplementos pueden ayudar a cubrir determinadas carencias nutricionales y funcionar como una alternativa práctica dentro de la alimentación diaria.



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