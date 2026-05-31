Necrológicas Sentir Carruajes

Falleció hoy en San Carlos Centro a la edad de 87 años, la Señora Olga Elisa Guadalupe Lheritier viuda de Barbero.

Sus restos serán velados mañana a partir de la hora 8:00 en sala de velatorio de calle 25 de Mayo 530 y recibirán sepultura en el Cementerio Municipal de San Carlos Centro, partiendo el servicio de la sala a la hora 10:30. Servicio Sentir Carruajes.