El incidente ocurrió cerca de la hora 11:30 de este domingo, en calle Lheritier 665 de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

Allí, por causas que se desconocen, el conductor de una camioneta chocó contra un árbol.

Bomberos se hicieron presentes en el lugar, pero el joven conductor no quiso ser trasladado por los servidores públicos.