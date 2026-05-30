Con formato renovado y el espíritu de siempre, pasó la 22ª Edición del Encuentro Multimarcas











En nombre de los organizadores queremos hacer llegar nuestros agradecimientos a las personas que participaron exponiendo su vehículo y las que visitaron la 22ª Edición del Encuentro Multimarcas el pasado domingo 24 de mayo realizado en el circuito Juan Betique.

Participaron alrededor de 80 vehículos, con calidad de presentación increíbles y variedad entre Autos Antiguos, Clásicos, Hot Rods, Pickups y Motocicletas Antiguas. Contamos con giros y exhibición en el circuito de vehículos participantes. Música en Vivo con la Banda Local “Saltando La Cerca”.

Los participantes fueron en su mayoría de la zona centro de Santa Fe, de San Carlos, entre otras, como Rafaela, El Trébol, Esperanza, San Martín de las Escobas, María Luisa, Sauce Viejo, Franck, Suardi, Santo Tomé, Coronda, Rosario, Gálvez, Colonia Belgrano, Santa Fe, Monte Vera, y Crespo (Entre Ríos).

Por tal motivo aprovechamos públicamente en hacer llegar nuestro agradecimiento a la comisión del Circuito Juan Betique por haberse sumado a este evento y la predisposición de preparar el circuito para la exhibición, a la comuna de San Carlos Sud y a los 64 adherentes que colaboraron entre las mutuales, comercios e industrias locales. Además, a todos los colaboradores directos que participaron para poder realizar de la mejor forma posible esta nueva edición.

A Cáritas Parroquial por dejarnos ayudar y de esta manera cumplir una vez más con el lema que nos identifica desde 1999 “Unidos para ayudar”.

Cáritas recaudó en la entrada: 45 litros de leche larga vida, 1 kg de leche en polvo, 2,77 kg de cacao, 7 paquetes de galletitas, 12 kg de harina, 26 kg de azúcar, 800 gr de dulce de leche, 434 unidades de alimentos no perecederos (entre fideos, arroz, polenta, latas de tomate, arvejas, durazno, yerba, aceite, entre otros) y además un monto de $514.660 que se juntaron en urna en la entrada como colaboración.

Se entregaron presentes especiales a los participantes entre los cuales al vehículo más antiguo del evento un Ford T 1924 de Daniel Tardini de Franck.

También al vehículo que participó en el Primer Encuentro un Ford Coupe Deluxe 1939 de Colonia Belgrano de la familia Garnero y que sus nietos lo expusieron nuevamente al evento luego de más de 20 años de su última participación.

Además se reconocieron a las agrupaciones de más lejos siendo la Asociación Suardence de Autos Clásicos, Antiguos y Especiales ASCAE de localidad de Suardi y a Luciano Kerbs de la localidad de Crespo Entre Ríos en representación del Encuentro Multimarcas de dicha localidad.

Reiteramos las gracias a todo el público que se presentó al evento y los esperamos en la próxima edición, la número 23.

Gracias muchas gracias a todos.

Integrantes del San Carlos Chevrolet Club, organizadores del Encuentro Multimarcas San Carlos. San Carlos Chevrolet Club