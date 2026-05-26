Acto Conmemorativo del 25 de Mayo en la Plaza San Martín

La Plaza San Martín de San Carlos Centro fue el escenario de un emotivo acto conmemorativo en celebración del Día de la Revolución de Mayo. 
Locales26 de mayo de 2026
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La Plaza San Martín de San Carlos Centro fue el escenario de un emotivo acto conmemorativo en celebración del Día de la Revolución de Mayo. 

La comunidad se unió para recordar este importante acontecimiento histórico que marcó el inicio del camino hacia la independencia de Argentina en horas de la mañana de este lunes.

En el evento se entonó el Himno Nacional Argentino, versión interpretada por el Coro Harmonie, y en Lengua de Señas Argentinas por integrantes del taller que se dicta en el Centro Municipal de Actividades Culturales, bajo la dirección de Lucía Paporello y a continuación se realizó una ofrenda floral en el busto del General Don José de San Martín. 

La jornada también incluyó las palabras de la Vicedirectora del Colegio Corazón de Jesús Laura Jorge y de la Directora del Jardín de Infantes Nº 254 “Maestras Monetti”, Gabriela Girolamo. 
Además los alumnos de las Salas de 5 años de los jardines mencionados anteriormente compartieron una canción resaltando el respeto, la amistad y la unión, entre otros valores. 

Asimismo el Profesor del Taller de Danzas Folklóricas del Centro Municipal de Actividades Culturales Juan Tebes y Lourdes Tebes bailaron “El Sol del 25”.

Por su lado, el Intendente Juan José Placenzotti se refirió a este hecho histórico, invitando a los presentes a reflexionar sobre la historia y nuestra comunidad. 

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