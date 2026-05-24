Exitoso Encuentro Multimarcas en el Circuito “Juan Betique”

El San Carlos Chevrolet Club organizó una nueva y renovada edición del Encuentro Multimarcas San Carlos, en el Circuito “Juan Betique” de San Carlos Sud.

El mismo se llevó a cabo en horas de la mañana y de esta tarde de domingo y contó con la exposición de Autos Antiguos, Clásicos, Hot Rods, Pickups y Motocicletas Antiguas.

Además, en esta edición Nº 22 los vehículos desfilaron por el inmenso circuito acondicionado muy especialmente para el evento.

También, como parte de la programación, se presentó en vivo la banda “Saltando La Cerca”, reconocida banda tributo al rock nacional.

La entrada del evento consistió en la donación de un alimento no perecedero para Cáritas Parroquial que luego distribuirán a quienes más lo necesiten.

Cabe destacar que la Comuna de San Carlos Sud y el Circuito Juan Betique acompañaron y colaboraron para que este evento pueda realizarse.