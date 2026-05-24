Se realizó el Acto Inaugural de la Fiesta Argentina Infantil de Vóley del Club Central

En horas de la tarde de este sábado se llevó a cabo el Acto Inaugural de la Fiesta Argentina Infantil de Vóley del Club Central San Carlos, en la Palza San Martín de la ciudad de San Carlos Centro. 
Videos24 de mayo de 2026

En horas de la tarde de este sábado se llevó a cabo el Acto Inaugural de la Fiesta Argentina Infantil de Vóley del Club Central San Carlos, en la Palza San Martín de la ciudad de San Carlos Centro. 

En la ocasión, y entre otros puntos, se refirieron a este notable acontecimiento deportivo el Presidente del Club Daniel Berardo, el Intendente Juan José Placenzotti y el Senador Rubén Pirola. 

También hizo lo propio el Profesor Mario “Chefa” Palacio quien cumple 50 años de trayectoria deportiva en la institución rojinegra y quien en la oportunidad recibió reconocimientos de la Cámara de Senadores, del Concejo Municipal y del Club Central. 

Además se contó con la presencia de la jugadora Antonela Fortuna, quien dio sus primaros pasos en el club y actualmente integra el equipo de Las Panteras. 

ScreenHunter_111
ScreenHunter_114

Te puede interesar
Jornada sobre donación de órganos, tejidos, sangre y médula ósea

Jornada sobre donación de órganos, tejidos, sangre y médula ósea

Videos19 de mayo de 2026
Con gran participación y compromiso de la comunidad, se llevó adelante en el Instituto Superior del Profesorado Nº 60 “27 de Septiembre” la jornada sobre las distintas formas de donación de órganos, tejidos, sangre y médula ósea, organizada por el Concejo Municipal de San Carlos Centro, CUDAIO y dicho Instituto en el marco de la Ordenanza Nº 1040/25. 
Principio de incendio en un domicilio

Principio de incendio en un domicilio

Videos18 de mayo de 2026
Ocurrió cerca de la hora 19:15 de este lunes, un principio de incendio en un domicilio de la localidad de San Carlos Norte, ubicado en calle La Carlota 123. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Lo más visto
ScreenHunter_043

El 25 de Mayo se celebra en comunidad

Locales22 de mayo de 2026
Con motivo de conmemorarse ESTE LUNES 25 DE MAYO un nuevo Aniversario de la Revolución de Mayo y la creación del Primer Gobierno Patrio en 1810, EL GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a participar de los actos programados:
ScreenHunter_049

San Carlos Centro, segunda ciudad de la provincia en el ranking de índice de calidad de vida

Locales21 de mayo de 2026
“ICV-50 Ciudades-Santa Fe. Hacia un desarrollo urbano armónico de las ciudades de la Provincia”, es un informe elaborado por Néstor Javier Gómez, Profesor Titular de las cátedras “Geografía Urbana” y “Sistemas de Información Geográfica II”, y Director del Proyecto de Investigación “Calidad de vida y dinámica demográfica en diferentes contextos territoriales de la provincia de Santa Fe a comienzos del siglo XXI”, en el Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL. Es, además, Investigador Independiente del CONICET.