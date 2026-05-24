Se realizó el Acto Inaugural de la Fiesta Argentina Infantil de Vóley del Club Central

En horas de la tarde de este sábado se llevó a cabo el Acto Inaugural de la Fiesta Argentina Infantil de Vóley del Club Central San Carlos, en la Palza San Martín de la ciudad de San Carlos Centro.

En la ocasión, y entre otros puntos, se refirieron a este notable acontecimiento deportivo el Presidente del Club Daniel Berardo, el Intendente Juan José Placenzotti y el Senador Rubén Pirola.

También hizo lo propio el Profesor Mario “Chefa” Palacio quien cumple 50 años de trayectoria deportiva en la institución rojinegra y quien en la oportunidad recibió reconocimientos de la Cámara de Senadores, del Concejo Municipal y del Club Central.

Además se contó con la presencia de la jugadora Antonela Fortuna, quien dio sus primaros pasos en el club y actualmente integra el equipo de Las Panteras.