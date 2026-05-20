Básquet | Argentino se juega la clasificación

Este jueves a las 21.30 h, la Primera División de básquet del Decano disputará un encuentro clave en condición de local, con la clasificación a los playoffs en juego.
Polideportivo20 de mayo de 2026
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Este jueves a las 21.30 h, la Primera División de básquet del Decano disputará un encuentro clave en condición de local, con la clasificación a los playoffs en juego.

El club invita a socios, simpatizantes y público en general a acompañar al plantel en una noche trascendental para la disciplina, haciendo sentir la localía.

El apoyo de la comunidad albiceleste será fundamental en este importante desafío deportivo.

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