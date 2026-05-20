Básquet | Argentino se juega la clasificación

“ICV-50 Ciudades-Santa Fe. Hacia un desarrollo urbano armónico de las ciudades de la Provincia”, es un informe elaborado por Néstor Javier Gómez, Profesor Titular de las cátedras “Geografía Urbana” y “Sistemas de Información Geográfica II”, y Director del Proyecto de Investigación “Calidad de vida y dinámica demográfica en diferentes contextos territoriales de la provincia de Santa Fe a comienzos del siglo XXI”, en el Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL. Es, además, Investigador Independiente del CONICET.