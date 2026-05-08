Receta de berenjenas a la parmesana, rápida y fácil

Hay algo en el aroma de las berenjenas gratinadas que transporta directo a la cocina familiar, cuando el invierno invita a prender el horno y compartir una buena comida. Berenjenas a la parmesana es uno de esos platos que, con ingredientes simples, logra enamorar tanto a chicos como a grandes.

En Argentina, suele aparecer en mesas de domingo, acompañando carnes al horno o como plato único en jornadas frías. Es la opción vegetariana que todos aceptan sin discutir, y tiene esa mezcla justa de tradición italiana y sello criollo tan característica de nuestra cocina.

Receta de berenjenas a la parmesana

Se trata de capas de berenjenas grilladas, salsa de tomate casera y mezcla de quesos (mozzarella y parmesano), todo horneado hasta gratinar. Es una receta fácil y rápida, ideal para resolver una cena nutritiva y sabrosa sin tantas vueltas.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

2 berenjenas medianas

Sal gruesa, cantidad necesaria

300 g de queso mozzarella

100 g de queso parmesano rallado

1 diente de ajo

1 cebolla chica

400 g de tomate triturado (o puré de tomate)

1 puñado de albahaca fresca (opcional)

3 cucharadas de aceite de oliva

Pimienta negra molida, a gusto

Cómo hacer berenjenas a la parmesana, paso a paso

1- Lavar y cortar las berenjenas en rodajas finas (0,5 cm). Espolvorear con sal gruesa y dejar reposar 10 minutos para quitarles el amargor. Enjuagar y secar bien.

2- Calentar una plancha o sartén con unas gotas de aceite. Dorar las rodajas de berenjena de ambos lados hasta que estén tiernas y doradas. Reservar.

3- Preparar la salsa: en una sartén, calentar 2 cucharadas de aceite de oliva. Saltear la cebolla y el ajo picados hasta que estén transparentes. Agregar el tomate triturado, salpimentar y cocinar a fuego bajo 10 minutos. Añadir la albahaca fresca al final, si se desea.

4- En una fuente para horno, colocar una capa fina de salsa, luego una capa de berenjenas, cubrir con mozzarella y parmesano rallado.

5- Repetir el armado alternando capas hasta terminar los ingredientes, terminando con salsa y abundante parmesano rallado.

6- Llevar al horno precalentado a 200 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que gratine y se dore la superficie.

7- Consejo técnico: Dejar reposar 5 minutos antes de cortar para que no se desarme al servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 260 kcal

Grasas: 14 g

Carbohidratos: 18 g

Proteínas: 12 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, dura hasta 3 días bien tapada. También se puede freezar por 2 meses. Para recalentar, usar horno moderado hasta que esté bien caliente.

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