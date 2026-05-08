Receta de berenjenas a la parmesana, rápida y fácil
Hay algo en el aroma de las berenjenas gratinadas que transporta directo a la cocina familiar, cuando el invierno invita a prender el horno y compartir una buena comida. Berenjenas a la parmesana es uno de esos platos que, con ingredientes simples, logra enamorar tanto a chicos como a grandes.
En Argentina, suele aparecer en mesas de domingo, acompañando carnes al horno o como plato único en jornadas frías. Es la opción vegetariana que todos aceptan sin discutir, y tiene esa mezcla justa de tradición italiana y sello criollo tan característica de nuestra cocina.
Receta de berenjenas a la parmesana
Se trata de capas de berenjenas grilladas, salsa de tomate casera y mezcla de quesos (mozzarella y parmesano), todo horneado hasta gratinar. Es una receta fácil y rápida, ideal para resolver una cena nutritiva y sabrosa sin tantas vueltas.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 45 minutos
Preparación: 20 minutos
Cocción: 25 minutos
Ingredientes
2 berenjenas medianas
Sal gruesa, cantidad necesaria
300 g de queso mozzarella
100 g de queso parmesano rallado
1 diente de ajo
1 cebolla chica
400 g de tomate triturado (o puré de tomate)
1 puñado de albahaca fresca (opcional)
3 cucharadas de aceite de oliva
Pimienta negra molida, a gusto
Cómo hacer berenjenas a la parmesana, paso a paso
1- Lavar y cortar las berenjenas en rodajas finas (0,5 cm). Espolvorear con sal gruesa y dejar reposar 10 minutos para quitarles el amargor. Enjuagar y secar bien.
2- Calentar una plancha o sartén con unas gotas de aceite. Dorar las rodajas de berenjena de ambos lados hasta que estén tiernas y doradas. Reservar.
3- Preparar la salsa: en una sartén, calentar 2 cucharadas de aceite de oliva. Saltear la cebolla y el ajo picados hasta que estén transparentes. Agregar el tomate triturado, salpimentar y cocinar a fuego bajo 10 minutos. Añadir la albahaca fresca al final, si se desea.
4- En una fuente para horno, colocar una capa fina de salsa, luego una capa de berenjenas, cubrir con mozzarella y parmesano rallado.
5- Repetir el armado alternando capas hasta terminar los ingredientes, terminando con salsa y abundante parmesano rallado.
6- Llevar al horno precalentado a 200 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que gratine y se dore la superficie.
7- Consejo técnico: Dejar reposar 5 minutos antes de cortar para que no se desarme al servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Calorías: 260 kcal
Grasas: 14 g
Carbohidratos: 18 g
Proteínas: 12 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, dura hasta 3 días bien tapada. También se puede freezar por 2 meses. Para recalentar, usar horno moderado hasta que esté bien caliente.
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