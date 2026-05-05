Un transportista de Gessler chocó en Gálvez

Este martes a las 14:20 horas aproximadamente en la intersección de calles Ghandy y C. Bermúdez de la ciudad de Gálvez.
Policiales05 de mayo de 2026

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Este martes a las 14:20 horas aproximadamente en la intersección de calles Ghandy y C. Bermúdez de la ciudad de Gálvez.

El siniestro involucró a un camión Volkswagen con acoplado, conducido por un transportista de 36 años oriundo de Gessler, y una motocicleta Suzuki 350 cc manejada por hombre de 35 años.

Por causas que aún se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron, provocando lesiones en el motociclista. Al arribar al lugar, personal del SIES 107 ya se encontraba asistiendo a la víctima, quien fue trasladada al SAMCo local para una mejor atención médica.

La motocicleta fue secuestrada y trasladada a sede policial para las actuaciones correspondientes. Intervino personal del Comando Radioeléctrico y a posterior Comisaría 2da.

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