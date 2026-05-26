Choque entre un auto y una bicicleta

En el accidente de tránsito que ocurrió en Estanislao López y Moreno de San Carlos Centro, un auto y una bicicleta colisionaron alrededor de las 12:45 de este martes. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Policiales26 de mayo de 2026
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En el accidente de tránsito que ocurrió en Estanislao López y Moreno de San Carlos Centro, un auto y una bicicleta colisionaron alrededor de las 12:45 de este martes. 

Las causas del choque están siendo investigadas. Tras el incidente, los bomberos asistieron rápidamente y trasladaron a la ciclista a un centro médico para evaluar sus lesiones.

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