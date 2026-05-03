Toma de Posesión del nuevo Párroco Adalberto Lovato en la Parroquia San Carlos Borromeo

Se realizará la Toma de Posesión del nuevo Párroco Padre Adalberto Lovato, en la Santa Misa el domingo 17 de Mayo a la hora 10:00, en la Parroquia San Carlos Borromeo de la ciudad de San Carlos Centro.
Locales03 de mayo de 2026
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Se realizará la Toma de Posesión del nuevo Párroco Padre Adalberto Lovato, en la Santa Misa el domingo 17 de Mayo a la hora 10:00, en la Parroquia San Carlos Borromeo de la ciudad de San Carlos Centro.

El Padre Adalberto Lovato, quien fue nombrado en el mes de febrero pasado por el Obispo de Santa Fe Mons. Sergio Fenoy para hacerse cargo de las comunidades de San Carlos Centro, San Carlos Norte y San Carlos Sud, no pudo asumir en ese tiempo debido a problemas de salud. 

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lovatoEl Padre Adalberto Lovato será el nuevo Párroco de San Carlos Centro, San Carlos Norte y San Carlos Sud

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