Necrológicas Sentir Carruajes

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través del Circuito de Educación y Seguridad Vial y Centro de Emisión de Licencias de Conducir, comunica que por disposición de la Agencia Provincial de Seguridad Vial a partir de Mayo del corriente será de carácter OBLIGATORIO rendir prueba práctica de manejo para la obtención de licencias en categoría Motovehículos.