Necrológicas Sentir Carruajes

Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas25 de abril de 2026
Falleció hoy Sábado 25 de Abril en San Carlos Centro a la edad de 97 años, la Señora OFELIA CATALINA LANDOLT VDA. DE BERTINAT "TITI".
Falleció hoy en Santa Fe a la edad de 69 años, la Señora Ramona Paez.
Sus restos serán velados en sala de velatorios de calle 25 de Mayo 530 de San Carlos Centro a partir de la hora 12:00 y recibirán sepultura a la hora 16:30, partiendo el servicio de la sala hacia el Cementerio Municipal de dicha ciudad. Servicio Sentir Carruajes.