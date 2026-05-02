Necrológicas Sentir Carruajes

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Falleció hoy en Santa Fe a la edad de 69 años, la Señora Ramona Paez.
Necrológicas02 de mayo de 2026
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Falleció hoy en Santa Fe a la edad de 69 años, la Señora Ramona Paez.

Sus restos serán velados en sala de velatorios de calle 25 de Mayo 530 de San Carlos Centro a partir de la hora 12:00 y recibirán sepultura a la hora 16:30, partiendo el servicio de la sala hacia el Cementerio Municipal de dicha ciudad. Servicio Sentir Carruajes.

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