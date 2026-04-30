



La Ferretería Técnica San Carlos cumple 8 años de actividad comercial y agradece a sus amigos y clientes por ayudarla a crecer constantemente y consolidarse en el rubro.

Establecidos en su nuevo y amplio local (Juan M Lheritier y Mitre de la ciudad de San Carlos Centro), Gianella y Walter Spahr nos comentan que con mucho esfuerzo y énfasis en la atención al cliente se han logrado 8 años de crecimiento constante, incorporando permanentemente nuevas líneas de artículos.

Actualmente la ferretería cuenta con una variedad importante de productos y stock, siempre tratando de adecuarse a los mejores precios y medios de pago (contando con opciones de pago de tarjetas locales, tarjetas nacionales, código QR, transferencias y el habitual contado efectivo).

Además Walter recordó que bajo el lema ¨Somos una muy buena opción¨ también seguimos con la atención al público los sábados por la tarde (con algunas variantes en los horarios), pero siempre estamos allí, para acompañar al cliente en sus quehaceres y requerimientos”.

Por último Gianella quiere aprovechar este medio para saludar desde Ferretería Técnica a TODOS LOS TRABAJADORES EN SU DÍA e invitar a todos los que quieran pasar a conocer el nuevo local y ver la gran variedad de artículos. También pueden visitarla en las redes sociales Facebook / Instagram -ferretería técnica san carlos.