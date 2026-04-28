La policía recuperó una bicicleta

Ante la denuncia radicada por una vecina de San Carlos Centro que expresó que tras dejar su bicicleta en la vereda de un club deportivo sin medidas de seguridad, autores ignorados la habrían sustraído.
Policiales28 de abril de 2026
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Ante la denuncia radicada por una vecina de San Carlos Centro que expresó que tras dejar su bicicleta en la vereda de un club deportivo sin medidas de seguridad, autores ignorados la habrían sustraído.

Efectivos policiales realizaron la visualización de las cámaras de video-vigilancia del lugar, establecieron que el rodado habría sido retirado del lugar por un niño, que luego de recorridas por la ciudad fue identificado, procediéndose al recupero de la bicicleta de dama denunciada.

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