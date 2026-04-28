La policía recuperó una bicicleta

Realizaron el seguimiento controlado de un vehículo, intentaron identificarlo y el conductor menor de edad se dio a la fuga conduciendo de manera peligrosaPoliciales28 de abril de 2026
En San Carlos Centro, efectivos de la Comisaria Segunda URXI debieron realizar el seguimiento controlado de un vehículo que al intentar identificar se dio a la fuga conduciendo de manera peligrosa por diferentes calles de la ciudad, siendo finalmente aprehendido el conductor, estableciéndose que se trataba de un menor de edad, por lo que se dio conocimiento a la Unidad Fiscal de Responsabilidad penal, procediéndose a la Retención de la Motocicleta Guerrero Trip en la que se conducía.