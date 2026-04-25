Pirola impulsa ley para sostener las prestaciones de discapacidad en Santa Fe

El senador provincial Rubén Pirola presentó un proyecto de ley que propone la creación de un Fondo Provincial de Sostenimiento del Sistema de Prestaciones para Personas con Discapacidad. La iniciativa busca acompañar a instituciones, centros terapéuticos, hogares y equipos profesionales que sostienen servicios esenciales en toda la provincia.
Política25 de abril de 2026

El senador provincial Rubén Pirola presentó un proyecto de ley que propone la creación de un Fondo Provincial de Sostenimiento del Sistema de Prestaciones para Personas con Discapacidad. La iniciativa busca acompañar a instituciones, centros terapéuticos, hogares y equipos profesionales que sostienen servicios esenciales en toda la provincia.

El objetivo es garantizar la continuidad de terapias, tratamientos y espacios de cuidado que forman parte de la vida cotidiana de muchas familias. El proyecto se inscribe en un escenario donde el sistema atraviesa dificultades que impactan en su estabilidad y demandan previsibilidad para sostener su funcionamiento.

Durante su exposición en la Cámara de Senadores, Pirola solicitó que la iniciativa sea tratada en las próximas sesiones, con la intención de avanzar en su implementación en el corto plazo. La propuesta apunta a respaldar a quienes sostienen el sistema todos los días y a fortalecer una red presente en cada comunidad.

 

Transparencia legislativa

En línea con una práctica sostenida en su tarea legislativa, el senador puso a disposición el proyecto completo para su lectura y descarga en rubenpirola.com. La publicación abierta de las iniciativas forma parte de su política de transparencia legislativa, orientada a garantizar el acceso a la información y permitir que vecinos e instituciones conozcan en detalle cada propuesta en discusión.

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