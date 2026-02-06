"Huellas de nuestra identidad" en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, en adhesión a la Fiesta de las Colectividades de la Colonia San Carlos, invita a la comunidad, y muy especialmente a la colectividad italiana, a visitar la EXPOSICIÓN DE PASAPORTES ITALIANOS HISTÓRICOS que tendrá lugar en el Museo de la Colonia San Carlos y será inaugurada el VIERNES 06 DE MARZO a las 20:00 hs.

Locales06 de febrero de 2026
WhatsApp Image 2026-02-06 at 07.47.42

Esta muestra es organizada de manera conjunta con la Comisión de Turismo del COMITES de la Circunscripción Rosario, presidida por la Consejera Antonela Novello.

¨Tu historia familiar puede ser parte de esta muestra única¨, expresó la Consejera Antonela Novello.

¨Nos sentimos orgullosamente involucrados en reconstruir el relato del viaje que dio origen a nuestras familias. Los pasaportes no son solo documentos; son testimonios de valentía, sueños y el vínculo imborrable entre Italia y Argentina¨, manifestó el Intendente Placenzotti.

