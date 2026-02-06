"Huellas de nuestra identidad" en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos

Jornada de Castraciones en San Carlos NorteLocales05 de febrero de 2026
Este viernes 13 de febrero se realizará una jornada de castraciones, destinada a promover la tenencia responsable y el cuidado de nuestras mascotas.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, en adhesión a la Fiesta de las Colectividades de la Colonia San Carlos, invita a la comunidad, y muy especialmente a la colectividad italiana, a visitar la EXPOSICIÓN DE PASAPORTES ITALIANOS HISTÓRICOS que tendrá lugar en el Museo de la Colonia San Carlos y será inaugurada el VIERNES 06 DE MARZO a las 20:00 hs.Locales06 de febrero de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, en adhesión a la Fiesta de las Colectividades de la Colonia San Carlos, invita a la comunidad, y muy especialmente a la colectividad italiana, a visitar la EXPOSICIÓN DE PASAPORTES ITALIANOS HISTÓRICOS que tendrá lugar en el Museo de la Colonia San Carlos y será inaugurada el VIERNES 06 DE MARZO a las 20:00 hs.
Esta muestra es organizada de manera conjunta con la Comisión de Turismo del COMITES de la Circunscripción Rosario, presidida por la Consejera Antonela Novello.
¨Tu historia familiar puede ser parte de esta muestra única¨, expresó la Consejera Antonela Novello.
¨Nos sentimos orgullosamente involucrados en reconstruir el relato del viaje que dio origen a nuestras familias. Los pasaportes no son solo documentos; son testimonios de valentía, sueños y el vínculo imborrable entre Italia y Argentina¨, manifestó el Intendente Placenzotti.
Este viernes 13 de febrero se realizará una jornada de castraciones, destinada a promover la tenencia responsable y el cuidado de nuestras mascotas.
El Gobierno de San Carlos Centro informa que se encuentra en pleno funcionamiento y a total disposición de la comunidad, el Centro de Evaluación Deportiva con sede en el Paseo Parque de la Ciudad; servicio abierto y gratuito destinado a la prevención en salud para todas aquellas personas que realizan actividad físico-deportiva.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO avanza con la obra de construcción del NUEVO SECTOR DE REHABILITACIÓN en el Hospital Pedro Suchón, más precisamente en el sector sudoeste del terreno sobre el que se emplaza el histórico edificio.
Viajar protegidos, llevar la documentación obligatoria y respetar las normas de tránsito son las claves para una conducción segura.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO brinda algunos consejos a la comunidad con motivo de las actuales jornadas de extremas temperaturas ambiente.
El Club Central llevó a cabo una campaña solidaria días atrás en la que los socios colaboraron desinteresadamente donando útiles escolares para los niños que asisten a Casa de Tía Margarita.
Falleció hoy Lunes 2 de Febrero en San Carlos Centro a la edad de 72 años, el Señor Eduardo Ernesto Tschopp "Chopp".
El enjambre atacó a la víctima, su esposa y su cuñada en un vehículo, cuando estaban en una zona rural de San Carlos Centro. El fallecido era oriundo de Granadero Baigorria. La médica que los atendió habló en Cadena 3 Rosario.
La PDI y la Prefectura Naval realizaron 18 allanamientos simultáneos en Santa Fe, Sauce Viejo, Esperanza, San Carlos Centro y San Justo.
Falleció hoy Lunes 2 de Febrero en San Carlos Centro a la edad de 72 años, el Señor Eduardo Ernesto Tschopp "Chopp".
Las ciudades inteligentes se han convertido en un eje central del desarrollo urbano moderno. A través del uso de tecnología, datos y conectividad, los proyectos de Smart City buscan mejorar la calidad de vida, optimizar recursos y hacer más sostenibles los entornos urbanos.
Falleció hoy Martes 3 de Febrero en Santa Fe a la edad de 63 años, la Señora Ramona Juliana Gómez.
Por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, se abonará el viernes 13 de febrero un premio especial -equivalente a un incentivo trimestral- a 15.309 maestros que tuvieron 0 inasistencias en 2025.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO avanza con la obra de construcción del NUEVO SECTOR DE REHABILITACIÓN en el Hospital Pedro Suchón, más precisamente en el sector sudoeste del terreno sobre el que se emplaza el histórico edificio.
Carmen, madre del joven que permanece en estado crítico desde el 17 de enero falleció este martes tras una complicación de salud. Su pérdida se da en medio de una investigación aún abierta y de denuncias públicas por amenazas. El hecho suma un nuevo capítulo de dolor a una familia golpeada por la incertidumbre y el silencio
Fue durante las últimas horas, tras un operativo de control vehicular y de personas concretado sobre un tramo de la RP N° 62, jurisdicción de La Pelada. Además, secuestraron una camioneta donde se trasladaban tres adultos, quienes fueron trasladados y puestos a disposición de la Justicia.
Este viernes 13 de febrero se realizará una jornada de castraciones, destinada a promover la tenencia responsable y el cuidado de nuestras mascotas.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, en adhesión a la Fiesta de las Colectividades de la Colonia San Carlos, invita a la comunidad, y muy especialmente a la colectividad italiana, a visitar la EXPOSICIÓN DE PASAPORTES ITALIANOS HISTÓRICOS que tendrá lugar en el Museo de la Colonia San Carlos y será inaugurada el VIERNES 06 DE MARZO a las 20:00 hs.