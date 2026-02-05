Jornada de Castraciones en San Carlos Norte

Locales30 de enero de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa, que con motivo de conmemorarse el LUNES 2 DE FEBRERO la Fiesta de la Virgen de La Candelaria, coincidiendo con la presentación del Señor y la purificación ritual de María, lo que se conoce como “Fiesta de las Luces”, se celebrará la tradicional misa al aire libre frente a la imagen de nuestra madre ubicada en San Martín y Pje. Isidoro Mulin, en el Acceso Norte de la ciudad.
Policiales30 de enero de 2026
Ocurrió cerca de la hora 8:00 de este viernes en calle Colón casi Pueyrredón de la ciudad de San Carlos Centro un accidente de tránsito. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Provinciales31 de enero de 2026
La herramienta permite acceder a la licencia de conducir digital, partidas, certificados de vacunación, impuestos, beneficios y gestiones en línea. Es gratuita, sencilla de usar y se inscribe en el proceso de transformación digital del Estado santafesino.
Policiales01 de febrero de 2026
La PDI y la Prefectura Naval realizaron 18 allanamientos simultáneos en Santa Fe, Sauce Viejo, Esperanza, San Carlos Centro y San Justo.
Locales02 de febrero de 2026
Falleció hoy Lunes 2 de Febrero en San Carlos Centro a la edad de 72 años, el Señor Eduardo Ernesto Tschopp "Chopp".
Necrológicas03 de febrero de 2026
Falleció hoy Martes 3 de Febrero en Santa Fe a la edad de 63 años, la Señora Ramona Juliana Gómez.
Provinciales03 de febrero de 2026
Por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, se abonará el viernes 13 de febrero un premio especial -equivalente a un incentivo trimestral- a 15.309 maestros que tuvieron 0 inasistencias en 2025.
Zonales04 de febrero de 2026
Carmen, madre del joven que permanece en estado crítico desde el 17 de enero falleció este martes tras una complicación de salud. Su pérdida se da en medio de una investigación aún abierta y de denuncias públicas por amenazas. El hecho suma un nuevo capítulo de dolor a una familia golpeada por la incertidumbre y el silencio
Locales06 de febrero de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, en adhesión a la Fiesta de las Colectividades de la Colonia San Carlos, invita a la comunidad, y muy especialmente a la colectividad italiana, a visitar la EXPOSICIÓN DE PASAPORTES ITALIANOS HISTÓRICOS que tendrá lugar en el Museo de la Colonia San Carlos y será inaugurada el VIERNES 06 DE MARZO a las 20:00 hs.
Necrológicas07 de febrero de 2026
Falleció hoy en San Carlos Centro, el Señor Bernabé Horacio Roble.