Jornada de Castraciones en San Carlos Norte

Este viernes 13 de febrero se realizará una jornada de castraciones, destinada a promover la tenencia responsable y el cuidado de nuestras mascotas.

Turnos: Solicitarlos en la Comuna.

Recordamos asistir con correa y bozal si corresponde.

Para gatos, traer en bolso, mochila o transportadora.

Entre todos seguimos construyendo una comunidad más responsable y saludable.