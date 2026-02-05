Jornada de Castraciones en San Carlos Norte

Este viernes 13 de febrero se realizará una jornada de castraciones, destinada a promover la tenencia responsable y el cuidado de nuestras mascotas.

Este viernes 13 de febrero se realizará una jornada de castraciones, destinada a promover la tenencia responsable y el cuidado de nuestras mascotas.

Turnos: Solicitarlos en la Comuna.

Recordamos asistir con correa y bozal si corresponde.

Para gatos, traer en bolso, mochila o transportadora.

Entre todos seguimos construyendo una comunidad más responsable y saludable.

WhatsApp Image 2026-02-06 at 07.47.42

"Huellas de nuestra identidad" en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos

Locales06 de febrero de 2026

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, en adhesión a la Fiesta de las Colectividades de la Colonia San Carlos, invita a la comunidad, y muy especialmente a la colectividad italiana, a visitar la EXPOSICIÓN DE PASAPORTES ITALIANOS HISTÓRICOS que tendrá lugar en el Museo de la Colonia San Carlos y será inaugurada el VIERNES 06 DE MARZO a las 20:00 hs.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 07.52.51

Funciona a pleno el Centro de Evaluación Deportiva

Locales05 de febrero de 2026

El Gobierno de San Carlos Centro informa que se encuentra en pleno funcionamiento y a total disposición de la comunidad, el Centro de Evaluación Deportiva con sede en el Paseo Parque de la Ciudad; servicio abierto y gratuito destinado a la prevención en salud para todas aquellas personas que realizan actividad físico-deportiva.

OSTTA

Necrológicas Ostta Sepelios

Locales02 de febrero de 2026

Falleció hoy Lunes 2 de Febrero en San Carlos Centro a la edad de 72 años, el Señor Eduardo Ernesto Tschopp "Chopp".

ScreenHunter_200

Próximo lunes: Fiesta de la Virgen de la Candelaria

Locales30 de enero de 2026

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa, que con motivo de conmemorarse el LUNES 2 DE FEBRERO la Fiesta de la Virgen de La Candelaria, coincidiendo con la presentación del Señor y la purificación ritual de María, lo que se conoce como “Fiesta de las Luces”, se celebrará la tradicional misa al aire libre frente a la imagen de nuestra madre ubicada en San Martín y Pje. Isidoro Mulin, en el Acceso Norte de la ciudad.

ScreenHunter_201

Accidente de tránsito

Policiales30 de enero de 2026

Ocurrió cerca de la hora 8:00 de este viernes en calle Colón casi Pueyrredón de la ciudad de San Carlos Centro un accidente de tránsito. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

