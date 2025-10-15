“San Carlos Canta con Dulzura”

Sábado 1° y Domingo 2 de Noviembre, la música con todos los estilos estará de fiesta en Plaza San Martín, en honor a nuestro Santo Patrono San Carlos Borromeo.

ScreenHunter_088

Llega el “SAN CARLOS CANTA Con DULZURA”, con músicos locales que serán los protagonistas principales, acompañados en cada noche por artistas de nivel nacional.

SÁBADO 1° de NOVIEMBRE, desde las 21:00 hs.

• RS. OKS

• VIR Y NACHO

• CLARITO RÍOS

Y el show exclusivo de “CAMPEDRINOS”

“SAN CARLOS CANTA Con DULZURA”, para vivirlo en familia y disfrutarlo en comunidad.

Entrada libre y gratuita.

Organiza e invita: Gobierno de San Carlos Centro ¨Construyendo Futuro¨

 

 

