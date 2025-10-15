Campaña de prevención del cáncer de mamaLocales15 de octubre de 2025
El Hospital Pedro Suchón informa a la comunidad que se está llevando adelante una campaña de prevención y detección temprana del cáncer de mama.
Sábado 1° y Domingo 2 de Noviembre, la música con todos los estilos estará de fiesta en Plaza San Martín, en honor a nuestro Santo Patrono San Carlos Borromeo.
Llega el “SAN CARLOS CANTA Con DULZURA”, con músicos locales que serán los protagonistas principales, acompañados en cada noche por artistas de nivel nacional.
SÁBADO 1° de NOVIEMBRE, desde las 21:00 hs.
• RS. OKS
• VIR Y NACHO
• CLARITO RÍOS
Y el show exclusivo de “CAMPEDRINOS”
“SAN CARLOS CANTA Con DULZURA”, para vivirlo en familia y disfrutarlo en comunidad.
Entrada libre y gratuita.
Organiza e invita: Gobierno de San Carlos Centro ¨Construyendo Futuro¨
Se recambiaron por completo las luminarias de la Plazoleta “De las Primeras Familias”, colocando artefactos modernos que proporcionan una mejor iluminación permitiendo disfrutar y apreciar este espacio público tan lindo de nuestra localidad.
En el marco de los espacios de salud que se brindan en el Centro Comunitario “Barrio Oeste”, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que el VIERNES 24 DE OCTUBRE en el horario de 14:00 a 16:00 hs. el Club de Leones realizará una CAMPAÑA GRATUITA DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE DIABETES en dicha dependencia municipal, sita en Tomás Lubary y Pje. Juan Manuel de Rosas.
El Gobierno de San Carlos Centro informa que comenzaron los trabajos preliminares para la pavimentación de un nuevo sector incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.
Müller Comisiones de Franco Müller realiza trámites y encomiendas en general de lunes a viernes.
La Comuna de San Carlos Sud quiere agradecer a las emprendedoras que han ido a representar a la localidad en este importante evento organizado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, que viene a poner de manifiesto la importancia del emprendedurismo y el trabajo articulado entre lo público y privado.
Con gran convocatoria y total éxito se desarrolla el PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS “60MÁS”, propuesta especialmente dirigida al colectivo etario más de 60 años desarrollada por el Gobierno de San Carlos Centro en el complejo del CET.
En horas de la noche de este sábado se inauguró un nuevo espacio gastronómico en la Sociedad Rural de San Carlos.
Un hombre de la ciudad de San Carlos Centro falleció en un accidente en parapente en San Agustín. (Foto ilustrativa).
Falleció ayer 11 de Octubre a la edad de 49 años, el Señor Mauro Sebastián Massini.
Es en adhesión a la medida nacional de la Ctera. El Ejecutivo santafesino ya avisó que descontará el día a los docentes que no vayan a dar clases y puso a disposición las declaraciones juradas. En la universidad también se sentirá la huelga.
El Club Atlético Argentino de San Carlos felicita a los jugadores Federico Stanich y Benjamín Becker, integrantes de la Categoría 2014, quienes formaron parte del equipo del Club Atlético Colón de Santa Fe que obtuvo el subcampeonato de la Copa de Oro en la Fiesta Nacional del Fútbol Infantil, organizada por Unión de Sunchales.
El Club Atlético Argentino felicita al jugador Valentín Acosta, integrante de sus divisiones formativas, quien fue parte del seleccionado U13 de la Asociación Santafesina de Básquet (ASB) que obtuvo el subcampeonato del Torneo Interasociaciones, disputado recientemente en Cañada de Gómez.
Ocurrió cerca de la hora 11:15 de este martes, en San Martín y 9 de julio de la ciudad de San Carlos Centro.
Cuatro hombres fueron aprehendidos en la localidad de Franck, se secuestraron sustancias vegetales y elementos de interés a la causa.