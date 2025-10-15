Sábado 1° y Domingo 2 de Noviembre, la música con todos los estilos estará de fiesta en Plaza San Martín, en honor a nuestro Santo Patrono San Carlos Borromeo.

Llega el “SAN CARLOS CANTA Con DULZURA”, con músicos locales que serán los protagonistas principales, acompañados en cada noche por artistas de nivel nacional.

SÁBADO 1° de NOVIEMBRE, desde las 21:00 hs.

• RS. OKS

• VIR Y NACHO

• CLARITO RÍOS

Y el show exclusivo de “CAMPEDRINOS”

“SAN CARLOS CANTA Con DULZURA”, para vivirlo en familia y disfrutarlo en comunidad.

Entrada libre y gratuita.

Organiza e invita: Gobierno de San Carlos Centro ¨Construyendo Futuro¨