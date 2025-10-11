El Club Central es subsede del Torneo Tradicional de Vóley “Titi” Zurbriggen

El Club Central San Carlos es subsede este fin de semana, junto a otros clubes, del Torneo Tradicional de Vóley “Titi” Zurbriggen, organizado por el Club Libertad de San Jerónimo Norte.

En el mismo participan más de 100 equipos de Primera División de distintas provincias del país y también de Uruguay. 

Cabe destacar que el Club rojinegro no participa en este torneo que lleva 31 ediciones, para poder organizar y atender a los deportistas de la mejor manera. 

En este sentido se refirió el Profesor del Club Central Mario “Chefa” Palacio. 

