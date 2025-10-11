El Club Central es subsede del Torneo Tradicional de Vóley “Titi” Zurbriggen

Colisión entre un auto y una bicicletaVideos09 de octubre de 2025
El accidente de tránsito se produjo en Pte. Perón y 13 de Mayo de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 10:15 de este jueves.
El Club Central San Carlos es subsede este fin de semana, junto a otros clubes, del Torneo Tradicional de Vóley “Titi” Zurbriggen, organizado por el Club Libertad de San Jerónimo Norte.Videos11 de octubre de 2025
En el mismo participan más de 100 equipos de Primera División de distintas provincias del país y también de Uruguay.
Cabe destacar que el Club rojinegro no participa en este torneo que lleva 31 ediciones, para poder organizar y atender a los deportistas de la mejor manera.
En este sentido se refirió el Profesor del Club Central Mario “Chefa” Palacio.
El accidente de tránsito se produjo en Pte. Perón y 13 de Mayo de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 10:15 de este jueves.
La Escuela Técnica Benjamín Gorostiaga compró un nuevo torno con el aporte del Fondo de Asistencia Educativa (F.A.E), que otorga el municipio sancarlino y también con una contribución de la cooperadora del establecimiento educativo.
En horas de la mañana de este miércoles se realizó la presentación oficial de las medallas que se entregarán en la 16ª Edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil Argentinito de San Carlos, que organiza el Club Atlético Argentino.
En horas de la noche de este jueves, se llevó a cabo un acto formal para inaugurar el Gimnasio y la Cantina del Club Atlético Argentino, que ya venía funcionando hace unos meses atrás.
El Intendente Municipal de San Carlos Centro Juan José Placenzotti y el Padre Ariel Beruto anunciaron esta noticia a los medios de comunicación en horas de la mañana de este jueves en el despacho del municipio.
El Presidente de la Sociedad Rural de San Carlos Miguel Giacosa confirmó a los medios de comunicación locales que se abrirá un emprendimiento gastronómico en la institución.
La Comuna de San Carlos Sud realizó la quinta edición del “Beck Festival”, en la Plaza 27 de Septiembre, con entrada libre y gratuita, en el marco de los festejos de los 167 años de la Fundación de la Colonia San Carlos.
Con un acto protocolar, encabezado por la Presidenta Comunal de San Carlos Sud Dra. Florencia Primo, se festejó un nuevo aniversario de la Colonia San Carlos en horas de la mañana de este domingo en la Plaza 27 de Septiembre.
Falleció ayer Lunes 06 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 72 años, el Señor Miguel Ángel Juan Mariani.
En horas de la mañana de este miércoles se realizó la presentación oficial de las medallas que se entregarán en la 16ª Edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil Argentinito de San Carlos, que organiza el Club Atlético Argentino.
La Escuela Técnica Benjamín Gorostiaga compró un nuevo torno con el aporte del Fondo de Asistencia Educativa (F.A.E), que otorga el municipio sancarlino y también con una contribución de la cooperadora del establecimiento educativo.
El accidente de tránsito se produjo en Pte. Perón y 13 de Mayo de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 10:15 de este jueves. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
San Carlos Centro: 39° Aniversario Declaración de Ciudad
El acto de apertura se llevó a cabo este miércoles en la explanada del Museo Histórico de la Colonia San Carlos.
Falleció ayer Viernes 10 de Octubre en la ciudad de Santa Fe a la edad de 77 años, el Señor Isidro Florencio Navarrete.
La Asociación Mutualista del Club Central San Carlos celebra el Día de la Madre: ¡5 cuotas sin interés!
Será a aquellos que cobran más de 2,4 millones de pesos. Casi 3 millones tienen sus ingresos por encima del máximo fijado para el subsidio. Las escalas.
El Club Central San Carlos es subsede este fin de semana, junto a otros clubes, del Torneo Tradicional de Vóley “Titi” Zurbriggen, organizado por el Club Libertad de San Jerónimo Norte.