ChatGPT y Spotify se integran para ofrecer música y podcasts personalizados

Whatsapp: cómo escanear documentos y mandarlos como PDFTecnología08 de octubre de 2025
La app de mensajería incorpora una función que permite digitalizar papeles en segundos y enviarlos directamente en formato portátil.
La función ya está disponible en 145 países y se puede usar desde la web o dispositivos móviles.Tecnología09 de octubre de 2025
La nueva función combina la biblioteca de Spotify con las capacidades de inteligencia artificial de ChatGPT, ofreciendo a los usuarios una experiencia más personalizada. Quienes conecten ambas plataformas podrán crear listas de reproducción según su estado de ánimo, intereses o temas específicos, y recibir recomendaciones de podcasts alineadas con sus preferencias.
Para los usuarios gratuitos, la integración permite acceder a listas ya existentes, como Descubrimiento Semanal o Viernes de Nueva Música. Los suscriptores de Spotify Premium, en cambio, pueden solicitar playlists totalmente personalizadas a partir de indicaciones más detalladas, como géneros, artistas o ambientes específicos.
Cómo vincular ChatGPT con Spotify
Para comenzar a usar la integración, los usuarios deben seguir estos pasos:
Iniciar una conversación en ChatGPT e incluir a Spotify en la solicitud. La primera vez se solicitará vincular la cuenta.
Pedir canciones, álbumes, artistas, listas de reproducción o episodios de podcast. ChatGPT abrirá automáticamente Spotify y generará las selecciones según el contexto de la conversación.
Al tocar cualquier pista, se abrirá la aplicación de Spotify, permitiendo escuchar el contenido de manera inmediata.
La vinculación es opcional y puede desactivarse en cualquier momento desde la configuración de ChatGPT. Spotify aclaró que no comparte música ni podcasts con OpenAI para entrenar la inteligencia artificial.
Descubrimiento musical más intuitivo
La integración permite crear listas personalizadas con cualquier criterio. Por ejemplo, un usuario puede solicitar “playlist para concentrarme en el trabajo” o “música para animar una fiesta”, y ChatGPT generará la selección adecuada en Spotify. También es posible pedir listas temáticas, como “música relajante para dormir” o “clásicos del rock de los 80”.
La IA de ChatGPT también recomienda podcasts: desde contenidos de desarrollo personal hasta episodios sobre tecnología o actualidad. Incluso puede sugerir música según el contexto, como “canciones para un día lluvioso” o “temas para entrenar en el gimnasio”.
Spotify señaló que la función continuará evolucionando en las próximas semanas y meses para atender más tipos de solicitudes y mejorar la experiencia de los usuarios.
Fuente: Ámbito
La app de mensajería incorpora una función que permite digitalizar papeles en segundos y enviarlos directamente en formato portátil.
Con Stripe como socio estratégico y Etsy como primera plataforma asociada, la compañía apunta a integrar a millones de comercios y competir con gigantes como Amazon y Google en el terreno del comercio digital.
El consumo de contenidos audiovisuales cambió radicalmente en la última década. Lo que antes dependía de la televisión por cable o de la compra de películas físicas, hoy se concentra en las plataformas de streaming, que permiten acceder a miles de series, películas, recitales y documentales desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. Esta transformación no solo modificó los hábitos de los usuarios, sino que también impulsó nuevas formas de producción y distribución de contenidos.
La línea de este año estará compuesta por cuatro modelos: el iPhone 17 (el más pequeño), el iPhone 17 Air, el iPhone 17 PRO y el iPhone 17 PRO Max.
Los dispositivos Android y Apple contienen funciones para combatir estas interrupciones anónimas para filtrar los números spam y así poder silenciarlos o bloquearlos.
Un análisis de la IA puso bajo la lupa las plataformas más populares y advirtió sobre su impacto en la autoestima, la concentración y el bienestar emocional.
Un estudio reveló los daños que podría producir el diálogo de adolescentes con la inteligencia artificial de Meta AI.
La plataforma tomó la decisión de pausar por 14 días las cuentas que pertenecen a una suscripción familiar pero que no residen en el mismo domicilio que el administrador. Actualmente, el nombrado plan permite añadir hasta cinco miembros.
Falleció ayer Lunes 06 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 72 años, el Señor Miguel Ángel Juan Mariani.
El Gobierno de San Carlos Centro realiza permanentes tareas de mantenimiento y optimización de caminos rurales y de calles urbanas mejoradas con material pétreo.
En la madrugada de este miércoles, un automóvil, en el que viajaba una familia, colisionó contra un camión que se encontraba detenido en el acceso a la autopista en la localidad de Arocena. Como resultado, dos mujeres adultas debieron ser trasladadas al hospital de Coronda con lesiones de carácter leves.
La app de mensajería incorpora una función que permite digitalizar papeles en segundos y enviarlos directamente en formato portátil.
En el Día Mundial del Corazón, especialistas destacan que el Índice Omega-3 es un marcador confiable para prevenir problemas cardíacos y reducir riesgos de infarto y muerte súbita.
En horas de la mañana de este miércoles se realizó la presentación oficial de las medallas que se entregarán en la 16ª Edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil Argentinito de San Carlos, que organiza el Club Atlético Argentino.
El día 9 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
En horas de la mañana de este miércoles se realizó la presentación oficial de las medallas que se entregarán en la 16ª Edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil Argentinito de San Carlos, que organiza el Club Atlético Argentino.
El presidente de la comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara de Diputados recibió a la Secretaria de turismo Santa Fe, Marcela Aeberhard, para avanzar en una agenda de trabajo conjunta para el sector.
La Escuela Técnica Benjamín Gorostiaga compró un nuevo torno con el aporte del Fondo de Asistencia Educativa (F.A.E), que otorga el municipio sancarlino y también con una contribución de la cooperadora del establecimiento educativo.