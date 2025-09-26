Condenaron a 12 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de su hija menor de edad en Larrechea

La pena fue impuesta por la jueza Rosana Carrara en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos. La investigación de los ilícitos estuvo a cargo del fiscal Marcelo Nessier. Los hechos ilícitos fueron cometidos entre 2013 y 2022. No se informa la identidad del condenado, para evitar la revictimización de su hija, ya que tienen el mismo apellido.

Un hombre de 49 años fue condenado a 12 años de prisión por haber abusado sexualmente de su hija menor de edad en Larrechea (departamento San Jerónimo).

Así lo dispuso la jueza Rosana Carrara, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El fiscal Marcelo Nessier estuvo a cargo de la investigación de los ilícitos y también representó al MPA en la audiencia en la que se resolvió la condena.

Abusos

Nessier indicó que “el condenado llevó adelante su accionar delictivo entre 2013 y 2022, cuando la víctima transitaba su escolaridad primaria y los primeros año de la escuela secundaria”.

“El condenado vulneró la integridad sexual de su hija en diferentes oportunidades en las que se quedaban a solas en la vivienda que compartía el núcleo familiar”, afirmó el funcionario del MPA.

El fiscal Nessier manifestó que “el condenado actuó con conocimiento y voluntad de agredir sexualmente a la víctima en el marco de una relación paterno filial, aprovechando los momentos en que la madre se iba a trabajar”.

Abreviado

El hombre reconoció expresamente su responsabilidad penal como autor de los delitos de abuso sexual simple reiterado, abuso sexual gravemente ultrajante calificado (por el vínculo y por la guarda) y promoción de la corrupción de menores calificada (por ser cometida por un ascendiente).

Junto con su abogado defensor, el condenado aceptó la atribución delictiva, el monto y el modo de cumplimiento de la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

La víctima, que actualmente es mayor de edad, fue informada de lo resuelto y manifestó su conformidad.