Condenaron a 12 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de su hija menor de edad en Larrechea

Una sancarlina sufrió un accidente de tránsito en CorondaPoliciales22 de septiembre de 2025
En Coronda cerca del mediodía de este lunes, por razones que se tratan de establecer, se produjo un siniestro vial en calle España y 25 de mayo.
La pena fue impuesta por la jueza Rosana Carrara en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos. La investigación de los ilícitos estuvo a cargo del fiscal Marcelo Nessier. Los hechos ilícitos fueron cometidos entre 2013 y 2022. No se informa la identidad del condenado, para evitar la revictimización de su hija, ya que tienen el mismo apellido.
Un hombre de 49 años fue condenado a 12 años de prisión por haber abusado sexualmente de su hija menor de edad en Larrechea (departamento San Jerónimo).
Así lo dispuso la jueza Rosana Carrara, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El fiscal Marcelo Nessier estuvo a cargo de la investigación de los ilícitos y también representó al MPA en la audiencia en la que se resolvió la condena.
Abusos
Nessier indicó que “el condenado llevó adelante su accionar delictivo entre 2013 y 2022, cuando la víctima transitaba su escolaridad primaria y los primeros año de la escuela secundaria”.
“El condenado vulneró la integridad sexual de su hija en diferentes oportunidades en las que se quedaban a solas en la vivienda que compartía el núcleo familiar”, afirmó el funcionario del MPA.
El fiscal Nessier manifestó que “el condenado actuó con conocimiento y voluntad de agredir sexualmente a la víctima en el marco de una relación paterno filial, aprovechando los momentos en que la madre se iba a trabajar”.
Abreviado
El hombre reconoció expresamente su responsabilidad penal como autor de los delitos de abuso sexual simple reiterado, abuso sexual gravemente ultrajante calificado (por el vínculo y por la guarda) y promoción de la corrupción de menores calificada (por ser cometida por un ascendiente).
Junto con su abogado defensor, el condenado aceptó la atribución delictiva, el monto y el modo de cumplimiento de la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.
La víctima, que actualmente es mayor de edad, fue informada de lo resuelto y manifestó su conformidad.
Durante el fin de semana se intensificaron los controles a motovehículos en la ciudad de San Carlos Centro y en otras localidades del Departamento Las Colonias.
En este domingo por la tarde personal de la Sexta Zona de Inspección retuvo un motovehiculo en la localidad de Santa Clara de Buena Vista.
En horas de la mañana de este viernes, cerca de las 7:00 horas se produjo un accidente de tránsito en zona rural de Campo Piaggio, Departamento San Jerónimo.
Una mujer de 38 años, con domicilio en San Carlos Centro fue aprehendida mientras se trasladaba en un automóvil de alquiler (taxi), y con posterioridad con autorización de la Fiscalía en turno se procedió a realizar una requisa en su domicilio.
De esta manera informó la policía a nuestro medio de comunicación, en horas de la tarde de este viernes.
Personal Policial de la Subcomisaria N°10 y personal de Comando Radioeléctrico Zona Sur identificaron el viernes un motovehículo con pedido de secuestro vigente desde el año 2021.
La Policía de la Unidad Regional XV emitió un pedido de paradero para dar con María Viviana Bulla, de 50 años, quien se ausentó de su domicilio y hasta el momento no regresó.
Falleció hoy lunes 22 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 83 años, la Señora Mirta Ester Müller viuda de Paoletti.
Falleció anoche a la edad de 84 años, la Señora Corina Elba Riva viuda de Hug.
Luego de la medida anunciada por el Poder Ejecutivo para incentivar el turismo interno y reorganizar los feriados trasladables, se confirmó cómo quedó el calendario hasta diciembre.
Falleció hoy martes 23 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 64 años el Señor VICTOR HUGO SEJAS "CACHO".
El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a sintonizar el Programa “ADULTOS EN ACCIÓN, VIVIENDO SIN PERMISO” que se emitirá MAÑANA VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE a las 09:00 hs. con repetición a las 18:00 hs. a través del Servicio Municipal de Radiodifusión FM SAN CARLOS 107.7.
Con motivo del 167° aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos, el próximo Domingo 28 en la Plaza “27 de Septiembre” llega el “Beck Festival” en su quinta edición.
El viernes 26 de septiembre a partir de las 20:00 hs., la Comuna de San Carlos Sud realizará tratamiento espacial para mosquitos.
Hoy es un día muy especial para todo el club. Estamos emocionados de inaugurar las nuevas luminarias en 3 de nuestras canchas y sector ciego del predio de auxiliares.
El fomento de la producción local de bienes y servicios y la promoción de nuevos emprendimientos productivos, es una de las acciones permanentes del Gobierno de San Carlos Centro.
La Comuna de San Carlos Sud invita a la comunidad a participar del acto con motivo de celebrarse el 167° Aniversario de la Fundación de la Colonia San Carlos.