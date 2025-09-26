Acto por el 167° Aniversario de la Fundación de la Colonia San Carlos

Necrológicas22 de septiembre de 2025
Falleció hoy lunes 22 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 83 años, la Señora Mirta Ester Müller viuda de Paoletti.
Tecnología22 de septiembre de 2025
El consumo de contenidos audiovisuales cambió radicalmente en la última década. Lo que antes dependía de la televisión por cable o de la compra de películas físicas, hoy se concentra en las plataformas de streaming, que permiten acceder a miles de series, películas, recitales y documentales desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. Esta transformación no solo modificó los hábitos de los usuarios, sino que también impulsó nuevas formas de producción y distribución de contenidos.
Necrológicas23 de septiembre de 2025
Falleció anoche a la edad de 84 años, la Señora Corina Elba Riva viuda de Hug.
Interés General23 de septiembre de 2025
Luego de la medida anunciada por el Poder Ejecutivo para incentivar el turismo interno y reorganizar los feriados trasladables, se confirmó cómo quedó el calendario hasta diciembre.
Necrológicas23 de septiembre de 2025
Falleció hoy martes 23 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 64 años el Señor VICTOR HUGO SEJAS "CACHO".
Locales25 de septiembre de 2025
El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a sintonizar el Micro “DEJANDO HUELLAS” que se estrena MAÑANA VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE a las 10:00 hs. con repetición a las 19:00 hs. por FM SAN CARLOS 107.7.
Locales25 de septiembre de 2025
El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a sintonizar el Programa “ADULTOS EN ACCIÓN, VIVIENDO SIN PERMISO” que se emitirá MAÑANA VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE a las 09:00 hs. con repetición a las 18:00 hs. a través del Servicio Municipal de Radiodifusión FM SAN CARLOS 107.7.
Locales25 de septiembre de 2025
Con motivo del 167° aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos, el próximo Domingo 28 en la Plaza “27 de Septiembre” llega el “Beck Festival” en su quinta edición.
Locales25 de septiembre de 2025
El viernes 26 de septiembre a partir de las 20:00 hs., la Comuna de San Carlos Sud realizará tratamiento espacial para mosquitos.
Polideportivo25 de septiembre de 2025
Hoy es un día muy especial para todo el club. Estamos emocionados de inaugurar las nuevas luminarias en 3 de nuestras canchas y sector ciego del predio de auxiliares.