Acto por el 167° Aniversario de la Fundación de la Colonia San Carlos

La Comuna de San Carlos Sud invita a la comunidad a participar del acto con motivo de celebrarse el 167° Aniversario de la Fundación de la Colonia San Carlos.

El mismo se llevará a cabo el próximo domingo 28, a las 11:00 Hs. en el sector sur de la Plaza “27 de Septiembre” de nuestra localidad, dando así apertura a la quinta edición del “Beck Festival”.