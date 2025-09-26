Acto por el 167° Aniversario de la Fundación de la Colonia San Carlos

La Comuna de San Carlos Sud invita a la comunidad a participar del acto con motivo de celebrarse el 167° Aniversario de la Fundación de la Colonia San Carlos.

Locales26 de septiembre de 2025
ScreenHunter_041

La Comuna de San Carlos Sud invita a la comunidad a participar del acto con motivo de celebrarse el 167° Aniversario de la Fundación de la Colonia San Carlos.

El mismo se llevará a cabo el próximo domingo 28, a las 11:00 Hs. en el sector sur de la Plaza “27 de Septiembre” de nuestra localidad, dando así apertura a la quinta edición del “Beck Festival”.

Te puede interesar
26042023-central2

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mutualista del Club Central San Carlos

Locales26 de septiembre de 2025

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Consejo Directivo de la Asociación Mutualista del Club Central San Carlos, CONVOCA a sus Asociados para el día Jueves 30 de Octubre de 2025 a las 20hs. en el S.U.M. Raúl Ferrari, sito en calle Tomás Lubary 319 de la ciudad de San Carlos Centro, Provincia de Santa Fe, a fin de celebrar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

ScreenHunter_146

Se llevó a cabo el curso de RCP en San Carlos Sud

Locales24 de septiembre de 2025

El pasado Miércoles 17 de septiembre y con una muy buena convocatoria, se realizó nuevamente el curso de "RCP” que Bomberos Voluntarios de San Carlos brindó en el Espacio de Capacitación y Formación Comunal de San Carlos Sud.

Lo más visto
ScreenHunter_162

Plataformas de streaming: tendencias que están transformando la manera de consumir entretenimiento

Tecnología22 de septiembre de 2025

El consumo de contenidos audiovisuales cambió radicalmente en la última década. Lo que antes dependía de la televisión por cable o de la compra de películas físicas, hoy se concentra en las plataformas de streaming, que permiten acceder a miles de series, películas, recitales y documentales desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. Esta transformación no solo modificó los hábitos de los usuarios, sino que también impulsó nuevas formas de producción y distribución de contenidos.