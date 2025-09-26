Permanente acompañamiento y apoyo a emprendedores locales

El fomento de la producción local de bienes y servicios y la promoción de nuevos emprendimientos productivos, es una de las acciones permanentes del Gobierno de San Carlos Centro.

El apoyo crediticio y estímulo a emprendedores que se origina en fondos propios del Municipio, tiene por objeto apoyar a emprendimientos que se inicien o en desarrollo, que demuestren mediante un análisis de la inversión, tener capacidad de repago. Requiere de un estudio del proyecto de inversión y de garantías solidarias. La tasa está fuertemente bonificada por el Municipio, por lo que es sensiblemente inferior que las tasas del mercado financiero.

Por estos días, el Intendente Placenzotti concretó una nueva entrega de microcrédito, en este caso al Sr. Cristian Frutos, destinado a la adquisición de herramientas y maquinarias para el inicio de su taller de mecanizado.

“Muy contentos de continuar apoyando a los emprendimientos locales que comienzan como el que hoy nos convoca pero también a los que buscan expandirse y potenciarse. Venimos desarrollando este Programa de forma ininterrumpida, lo cual es un orgullo, porque estamos siempre del lado del trabajo, apuntalando a los que HACEN, brindando soluciones para la concreción de los más diversos proyectos e ideas. Eso se traduce en oportunidades de empleo e impacta directamente en el desarrollo económico productivo de la ciudad”, expresó el Jefe de Gobierno.