Permanente acompañamiento y apoyo a emprendedores locales

El fomento de la producción local de bienes y servicios y la promoción de nuevos emprendimientos productivos, es una de las acciones permanentes del Gobierno de San Carlos Centro.

Locales26 de septiembre de 2025
El apoyo crediticio y estímulo a emprendedores que se origina en fondos propios del Municipio, tiene por objeto apoyar a emprendimientos que se inicien o en desarrollo, que demuestren mediante un análisis de la inversión, tener capacidad de repago. Requiere de un estudio del proyecto de inversión y de garantías solidarias. La tasa está fuertemente bonificada por el Municipio, por lo que es sensiblemente inferior que las tasas del mercado financiero.

Por estos días, el Intendente Placenzotti concretó una nueva entrega de microcrédito, en este caso al Sr. Cristian Frutos, destinado a la adquisición de herramientas y maquinarias para el inicio de su taller de mecanizado.

“Muy contentos de continuar apoyando a los emprendimientos locales que comienzan como el que hoy nos convoca pero también a los que buscan expandirse y potenciarse. Venimos desarrollando este Programa de forma ininterrumpida, lo cual es un orgullo, porque estamos siempre del lado del trabajo, apuntalando a los que HACEN, brindando soluciones para la concreción de los más diversos proyectos e ideas. Eso se traduce en oportunidades de empleo e impacta directamente en el desarrollo económico productivo de la ciudad”, expresó el Jefe de Gobierno.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mutualista del Club Central San Carlos

Locales26 de septiembre de 2025

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Consejo Directivo de la Asociación Mutualista del Club Central San Carlos, CONVOCA a sus Asociados para el día Jueves 30 de Octubre de 2025 a las 20hs. en el S.U.M. Raúl Ferrari, sito en calle Tomás Lubary 319 de la ciudad de San Carlos Centro, Provincia de Santa Fe, a fin de celebrar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

Se llevó a cabo el curso de RCP en San Carlos Sud

Locales24 de septiembre de 2025

El pasado Miércoles 17 de septiembre y con una muy buena convocatoria, se realizó nuevamente el curso de "RCP” que Bomberos Voluntarios de San Carlos brindó en el Espacio de Capacitación y Formación Comunal de San Carlos Sud.

Plataformas de streaming: tendencias que están transformando la manera de consumir entretenimiento

Tecnología22 de septiembre de 2025

El consumo de contenidos audiovisuales cambió radicalmente en la última década. Lo que antes dependía de la televisión por cable o de la compra de películas físicas, hoy se concentra en las plataformas de streaming, que permiten acceder a miles de series, películas, recitales y documentales desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. Esta transformación no solo modificó los hábitos de los usuarios, sino que también impulsó nuevas formas de producción y distribución de contenidos.