Permanente acompañamiento y apoyo a emprendedores locales

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mutualista del Club Central San CarlosLocales26 de septiembre de 2025
De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Consejo Directivo de la Asociación Mutualista del Club Central San Carlos, CONVOCA a sus Asociados para el día Jueves 30 de Octubre de 2025 a las 20hs. en el S.U.M. Raúl Ferrari, sito en calle Tomás Lubary 319 de la ciudad de San Carlos Centro, Provincia de Santa Fe, a fin de celebrar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.