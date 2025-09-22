La Comuna de San Carlos Sud llama a Licitación Pública para la compra de hormigón

Necrológicas14 de septiembre de 2025
Falleció ayer sábado 13 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 88 años, el Señor Alejandro Engel.
Locales19 de septiembre de 2025
Como cada año, el Gobierno de San Carlos Centro organiza el tradicional “Almuerzo de los Jóvenes de la Tercera Edad”, con el claro objetivo de agasajar a nuestros adultos mayores compartiendo un encuentro recreativo, con entretenimientos, sorteos, buena gastronomía y música para disfrutar.
Rastrillajes realizados en la zona de Laguna Paiva y Constituyentes dieron con el hallazgo de un cadáver.
Locales18 de septiembre de 2025
El Intendente Placenzotti visitó recientemente el Taller de Educación Manual Nº 58 “Luis Borruat” para recorrer las distintas obras y mejoras realizadas con los fondos entregados en concepto de FAE 2025. Cabe destacar que éste, como cada uno de los doce establecimientos educativos de gestión pública de la ciudad, recibió la suma de $6.000.000.-, exactamente el doble que el año pasado.
Locales18 de septiembre de 2025
Continuando con el embellecimiento de este espacio tan importante para la comunidad, se mantiene de manera constante el parquizado con flores y plantines producidos en el Vivero Comunal de San Carlos Sud.
Policiales19 de septiembre de 2025
Una mujer de 38 años, con domicilio en San Carlos Centro fue aprehendida mientras se trasladaba en un automóvil de alquiler (taxi), y con posterioridad con autorización de la Fiscalía en turno se procedió a realizar una requisa en su domicilio.
Locales19 de septiembre de 2025
El área de ASSAl (Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria) de la Comuna de San Carlos Sud capacitó a 40 nuevos manipuladores.
El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a disfrutar la obra de teatro “Once”, con entrada totalmente libre y gratuita, HOY VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE a las 20:30 hs. en la Sala “Luis Mansilla” del Centro Municipal de Actividades Culturales.
Política19 de septiembre de 2025
El presidente del Concejo Municipal de San Carlos Centro, Gabriel Otazo, destacó con gran orgullo la participación de los estudiantes de las escuelas secundarias en la edición 2025 del Concejo Joven.
Policiales19 de septiembre de 2025
En horas de la mañana de este viernes, cerca de las 7:00 horas se produjo un accidente de tránsito en zona rural de Campo Piaggio, Departamento San Jerónimo.