La Comuna de San Carlos Sud llama a Licitación Pública para la compra de hormigón

La Comuna de San Carlos Sud llama a Licitación Pública N° 07/2025 (Ordenanza Nº 1657/25) para la compra de 300 mt3 de hormigón elaborado H25.

Locales22 de septiembre de 2025
comuna sud

OBJETO: COMPRA DE “300 mt3 HORMIGON ELABORADO H25” conforme a las especificaciones técnicas contenidas en este pliego.-

VENTA DE PLIEGO: Desde el día 22 de Septiembre de 2025 hasta el día 15 de Octubre de 2025 en la Comuna de San Carlos Sud, ubicada en calle 9 de Julio 626 de esa localidad, Departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe, en días y horarios administrativos de 7 a 12,30 hs.-

RECEPCIÓN DE OFERTAS: Hasta las 9 hs. del día 15 de Octubre de 2025, en la Comuna de San Carlos Sud.-

FECHA DE APERTURA: 15 de Octubre de 2025, a las 10 hs. en la Comuna de San Carlos Sud.-

VALOR DEL PLIEGO: $5.000,00.- (cinco mil con 00/100.-)

LUGAR DE PRESENTACIÓN: Las ofertas deberán ser presentadas en la Comuna de San Carlos Sud, ubicada en calle 9 de Julio 626 de esa localidad, Departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe, en horas hábiles de oficina, hasta la fecha indicada.-

