Importante asistencia al curso de “Manipulación higiénica de alimentos” en San Carlos Sud

Tecnología10 de septiembre de 2025
La línea de este año estará compuesta por cuatro modelos: el iPhone 17 (el más pequeño), el iPhone 17 Air, el iPhone 17 PRO y el iPhone 17 PRO Max.
Necrológicas14 de septiembre de 2025
Falleció ayer sábado 13 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 88 años, el Señor Alejandro Engel.
Necrológicas15 de septiembre de 2025
Falleció hoy Lunes 15 de Septiembre en San Carlos Centro a la edad de 86 años, la Señora Adelia Anita Santillán viuda de Grandolio.
Rastrillajes realizados en la zona de Laguna Paiva y Constituyentes dieron con el hallazgo de un cadáver.
Locales17 de septiembre de 2025
En el marco del Plan de Acciones 2024-2027 desarrollado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial junto al Municipio, se desarrolló por estos días la “CLÍNICA DE CONDUCCIÓN SEGURA DE MOTOS” con la participación de 50 motociclistas que recibieron al finalizar cascos nuevos y debidamente homologados.
Locales18 de septiembre de 2025
El Intendente Placenzotti visitó recientemente el Taller de Educación Manual Nº 58 “Luis Borruat” para recorrer las distintas obras y mejoras realizadas con los fondos entregados en concepto de FAE 2025. Cabe destacar que éste, como cada uno de los doce establecimientos educativos de gestión pública de la ciudad, recibió la suma de $6.000.000.-, exactamente el doble que el año pasado.
Política18 de septiembre de 2025
El senador provincial Rubén Pirola subrayó el compromiso y la energía de los jóvenes del Departamento Las Colonias que participaron de las distintas jornadas del programa Ciudadanos en el Senado.
Locales18 de septiembre de 2025
Continuando con el embellecimiento de este espacio tan importante para la comunidad, se mantiene de manera constante el parquizado con flores y plantines producidos en el Vivero Comunal de San Carlos Sud.
Policiales19 de septiembre de 2025
Una mujer de 38 años, con domicilio en San Carlos Centro fue aprehendida mientras se trasladaba en un automóvil de alquiler (taxi), y con posterioridad con autorización de la Fiscalía en turno se procedió a realizar una requisa en su domicilio.
Locales19 de septiembre de 2025
El área de ASSAl (Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria) de la Comuna de San Carlos Sud capacitó a 40 nuevos manipuladores.