Importante asistencia al curso de “Manipulación higiénica de alimentos” en San Carlos Sud

El área de ASSAl (Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria) de la Comuna de San Carlos Sud capacitó a 40 nuevos manipuladores.

Los días 16 y 17 de Septiembre se dictó una nueva edición del Curso de Manipulación Higiénica de Alimentos destinado a elaboradores, fraccionados, almacenistas, comerciantes, y público en general.

La capacitación contó con un examen final para la obtención del Carnet de Manipulador de Alimentos.

La misma fue desarrollada por la auditora del área local Lic. Evangelina Muller.