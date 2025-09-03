Concejales de Alternativa proponen “Alcohol Cero al Volante” en la ciudad

En el Concejo Municipal de San Carlos Centro, los concejales de Alternativa Sancarlina, Gabriel Otazo, Carina Bassi y Elina Terisotto, presentaron un proyecto de ordenanza que busca establecer la política de Alcohol Cero al Volante en la ciudad.

Política03 de septiembre de 2025
ScreenHunter_012

Una propuesta para cuidar la vida

El proyecto propone modificar el Código Municipal de Faltas de Tránsito, suprimiendo cualquier tolerancia al consumo de alcohol para los conductores. La iniciativa se alinea con la Ley Nacional N° 27.714 sancionada en 2023, que estableció este criterio en todo el país, y con las recomendaciones de la OMS y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que insisten en que cualquier nivel de alcohol en sangre aumenta el riesgo de siniestros.

 

Más que sanciones: educación y prevención

 La propuesta contempla no solo sanciones claras y severas, sino también la implementación de controles y campañas permanentes de concientización y educación vial. El objetivo es generar hábitos responsables y fomentar una cultura vial que priorice la vida y la seguridad de todos.

 

Un compromiso con la comunidad

 Los concejales autores remarcaron que esta iniciativa busca proteger la vida de cada vecino, especialmente de los jóvenes, y dar un paso firme hacia una ciudad más segura.

