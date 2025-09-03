Concejales de Alternativa proponen “Alcohol Cero al Volante” en la ciudad

Sesiona el Concejo MunicipalPolítica03 de septiembre de 2025
El día 4 de Septiembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
En el Concejo Municipal de San Carlos Centro, los concejales de Alternativa Sancarlina, Gabriel Otazo, Carina Bassi y Elina Terisotto, presentaron un proyecto de ordenanza que busca establecer la política de Alcohol Cero al Volante en la ciudad.Política03 de septiembre de 2025
Una propuesta para cuidar la vida
El proyecto propone modificar el Código Municipal de Faltas de Tránsito, suprimiendo cualquier tolerancia al consumo de alcohol para los conductores. La iniciativa se alinea con la Ley Nacional N° 27.714 sancionada en 2023, que estableció este criterio en todo el país, y con las recomendaciones de la OMS y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que insisten en que cualquier nivel de alcohol en sangre aumenta el riesgo de siniestros.
Más que sanciones: educación y prevención
La propuesta contempla no solo sanciones claras y severas, sino también la implementación de controles y campañas permanentes de concientización y educación vial. El objetivo es generar hábitos responsables y fomentar una cultura vial que priorice la vida y la seguridad de todos.
Un compromiso con la comunidad
Los concejales autores remarcaron que esta iniciativa busca proteger la vida de cada vecino, especialmente de los jóvenes, y dar un paso firme hacia una ciudad más segura.
El ministro Lisandro Enrico informó que, con máquinas propias, el gobierno provincial interviene el canal para hacer una limpieza de sedimentos que optimice su funcionamiento, lo que va a mejorar el escurrimiento en más de 40 mil hectáreas. Los trabajos optimizarán el drenaje en Gálvez, Arocena, San Eugenio y Loma Alta.
"Santa Fe avanza en un proceso de modernización para llegar a la digitalización plena”, remarcó el gobernador al presentar el Certificado Digital del Registro de la Propiedad, un trámite que desde ahora se realizará 100 % online.
Esta semana hay convocatoria para miércoles y viernes, oportunidad en que se pondrán a consideración temas vinculados a Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, y Funcionamiento del Estado.
Mientras en Santa Fe debatimos nuestra reforma constitucional, esta semana se cumplieron 31 años de la histórica reforma del 1994, un hito que aún resuena en la vida política del país.
El Concejo Municipal sesionó este jueves.
La oposición reunió 172 votos favorables, más de dos tercios de la Cámara baja, para dar marcha atrás con la decisión del Poder Ejecutivo.
Falleció hoy Viernes 29 de Agosto a la edad de 83 años, el Señor Oscar Héctor Michelino "Pochi".
Falleció hoy domingo 31 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 59 años, el Señor Ariel Eduardo Kling.
Se realizará la presentación oficial del 1º Torneo de Fútbol Infantil Sabalito Femenino del Club Central San Carlos, un evento que marca un hito en el fútbol femenino de la región.
Llega nuevamente a San Carlos el Padre Martín Lampa para ofrecer diferentes propuestas en las que estás invitado a participar.
La plataforma tomó la decisión de pausar por 14 días las cuentas que pertenecen a una suscripción familiar pero que no residen en el mismo domicilio que el administrador. Actualmente, el nombrado plan permite añadir hasta cinco miembros.
El Gobierno de San Carlos Centro continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios relacionados a la Mecánica en sus diferentes ramas, en coordinación con la Asociación Mecánicos y Afines (A.M.A.).
En el marco del Plan de Acciones 2024-2027 desarrollado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial junto al Municipio, el Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a participar de la “CLÍNICA DE CONDUCCIÓN SEGURA DE MOTOS” que se llevará a cabo el MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE de 9 a 12 hs. y de 14 a 17 hs. en calle Rivadavia frente a Plaza San Martín.
El área de ASSAl (Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria) de la Comuna de San Carlos Sud informa a la población que se realizará una nueva edición del Curso "Manipulación Higiénica de Alimentos" para la obtención del carnet de manipulador.
Un estudio reveló los daños que podría producir el diálogo de adolescentes con la inteligencia artificial de Meta AI.