Este sábado 30 de agosto continúa el Programa de Castraciones Masivas

Dicho Programa, implementado a la par de las sucesivas Campañas Gratuitas de Vacunación Antirrábica llevadas a cabo en diferentes sectores de la ciudad, tiene como objetivo fomentar la esterilización como método más efectivo para el control de la superpoblación animal y promover la sanidad de las mascotas así como su tenencia responsable.

El mismo, tendrá continuidad este SÁBADO 30 DE AGOSTO, en Almafuerte 453 de nuestra ciudad. Los turnos se otorgarán, SIN EXCEPCIONES, en el mismo domicilio hasta el Viernes 29 de Agosto a las 12:00 hs.

Se solicita concurrir puntualmente a los turnos otorgados, acercando las mascotas con collar y correa. Se recuerda que, para el óptimo desarrollo de las cirugías programadas, las mismas no deben estar en celo y deben contar con 12 horas de ayuno.