Este sábado 30 de agosto continúa el Programa de Castraciones Masivas

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa ejecutando el PROGRAMA DE CASTRACIONES MASIVAS, GRATUITAS Y OBLIGATORIAS que se desarrolla de manera ininterrumpida, alcanzando ya las 5.350 intervenciones a perros y gatos.

Locales27 de agosto de 2025
ScreenHunter_142

  Dicho Programa, implementado a la par de las sucesivas Campañas Gratuitas de Vacunación Antirrábica llevadas a cabo en diferentes sectores de la ciudad, tiene como objetivo fomentar la esterilización como método más efectivo para el control de la superpoblación animal y promover la sanidad de las mascotas así como su tenencia responsable.

  El mismo, tendrá continuidad este SÁBADO 30 DE AGOSTO, en Almafuerte 453 de nuestra ciudad. Los turnos se otorgarán, SIN EXCEPCIONES, en el mismo domicilio hasta el Viernes 29 de Agosto a las 12:00 hs.

  Se solicita concurrir puntualmente a los turnos otorgados, acercando las mascotas con collar y correa. Se recuerda que, para el óptimo desarrollo de las cirugías programadas, las mismas no deben estar en celo y deben contar con 12 horas de ayuno.

Te puede interesar
ScreenHunter_104

Segundo aviso previo a desguace de motovehículos retenidos

Locales27 de agosto de 2025

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO comunica e INTIMA a los propietarios de motovehículos retenidos y/o secuestrados en la vía pública, que se encontraran depositados por más de seis (6) meses bajo responsabilidad del Municipio, a que en el plazo perentorio máximo de diez (10) días hábiles contados desde la primera publicación (20-08-25), se presenten a fin de retirar los mismos, previa acreditación de su derecho y pago de las multas y demás gastos que pudieran existir.

ScreenHunter_132

Una nueva cuadra de pavimento en San Carlos Sud

Locales26 de agosto de 2025

Se comenzaron con los trabajos de adecuación del suelo para la pavimentación en calle Carlos Beck Bernard entre 25 de Mayo y Güemes, solicitando transitar con precaución respetando la señalética dispuesta en la zona.

ScreenHunter_129

Curso de Inteligencia Artificial en el Punto Digital San Carlos Centro

Locales26 de agosto de 2025

El Gobierno de San Carlos Centro continúa brindando diferentes propuestas GRATUITAS de capacitación y formación a través de la plataforma del Punto Digital San Carlos Centro. Actualmente, se encuentra habilitada la matriculación al curso autoasistido e interactivo sobre INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

ScreenHunter_119

Domingo 31 de agosto: Música en anfiteatro

Locales25 de agosto de 2025

En el marco del tradicional espacio que de manera ininterrumpida, el Gobierno de San Carlos Centro brinda a músicos y artistas locales en todos los estilos, llega una nueva edición de “LA PLAZA DEL DOMINGO”.

ScreenHunter_118

“Beck, festival gastronómico”: Convocatoria para artesanos y emprendedores

Locales25 de agosto de 2025

Con motivo de la celebración del 167° aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos, la Comuna de San Carlos Sud organiza para el Domingo 28 de Septiembre de 2025 a partir de las 11,00 hs. la QUINTA EDICIÓN del “BECK, FESTIVAL GASTRONÓMICO Y CERVECERO”, convocando a los artesanos y micro emprendedores de la localidad, la zona y la región a participar de tan importante evento.

Lo más visto
ScreenHunter_118

“Beck, festival gastronómico”: Convocatoria para artesanos y emprendedores

Locales25 de agosto de 2025

Con motivo de la celebración del 167° aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos, la Comuna de San Carlos Sud organiza para el Domingo 28 de Septiembre de 2025 a partir de las 11,00 hs. la QUINTA EDICIÓN del “BECK, FESTIVAL GASTRONÓMICO Y CERVECERO”, convocando a los artesanos y micro emprendedores de la localidad, la zona y la región a participar de tan importante evento.

ScreenHunter_129

Curso de Inteligencia Artificial en el Punto Digital San Carlos Centro

Locales26 de agosto de 2025

El Gobierno de San Carlos Centro continúa brindando diferentes propuestas GRATUITAS de capacitación y formación a través de la plataforma del Punto Digital San Carlos Centro. Actualmente, se encuentra habilitada la matriculación al curso autoasistido e interactivo sobre INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

ScreenHunter_132

Una nueva cuadra de pavimento en San Carlos Sud

Locales26 de agosto de 2025

Se comenzaron con los trabajos de adecuación del suelo para la pavimentación en calle Carlos Beck Bernard entre 25 de Mayo y Güemes, solicitando transitar con precaución respetando la señalética dispuesta en la zona.