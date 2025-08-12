7 datos increíbles que te harán amar aún más a los gatos

Feriados de agosto: ¿Fin de semana largo?Interés General11 de agosto de 2025
El Gobierno dispuso un día no laborable para armar un fin de semana largo, pero no todos tendrán descanso.
Conocer las particularidades de estos animales ayuda a brindarles un cuidado responsable y disfrutar de su compañía única e inolvidable.Interés General12 de agosto de 2025
Desde hace siglos, los gatos conquistaron millones de hogares en todo el mundo gracias a su combinación única de independencia, ternura y misterio. Son compañeros que, con su andar silencioso y mirada penetrante, crean vínculos especiales con quienes los rodean.
Adoptar un gato es más que darle un hogar: es abrir la puerta a una experiencia llena de afecto y sorpresas diarias. Más allá de sus maullidos, ronroneos y travesuras, los felinos tienen características fascinantes que los distinguen como animales llenos de historia y habilidades asombrosas.
Si estás pensando en sumar un felino a tu familia, conocé estos 7 datos increíbles que te harán amarlos aún más:
1. Pueden dormir hasta 16 horas diarias
Los gatos son animales crepusculares, activos durante el amanecer y el atardecer, y descansan gran parte del día para conservar energía. Este hábito es heredado de sus ancestros salvajes, que necesitaban estar alerta para cazar.
2. Su sentido del oído es extraordinario
Pueden escuchar sonidos mucho más agudos que los humanos y hasta los perros, lo que les permite detectar ruidos sutiles, como el movimiento de pequeños roedores. Esta habilidad es clave para su supervivencia.
3. Su nariz es única, como una huella digital humana
Cada gato tiene un patrón exclusivo de arrugas y líneas en su nariz que podría usarse para identificarlo, similar a las huellas digitales en las personas. Además, su olfato es aproximadamente 14 veces más sensible que el de los humanos.
4. El ronroneo tiene un poder terapéutico
Más allá de expresar placer y calma, el ronroneo ayuda a los gatos a sanar. Las vibraciones que emiten pueden reducir inflamaciones, aliviar el dolor y promover la regeneración ósea y muscular, funcionando como una terapia interna para mantenerse saludables.
5. Son acróbatas naturales
Gracias a su columna vertebral flexible y musculatura fina, los gatos pueden hacer saltos impresionantes, caer siempre de pie y moverse con gran agilidad, lo que les permite explorar con seguridad y evitar peligros.
6. Tienen una pata dominante
Muchos gatos muestran preferencia por usar una pata en particular para manipular objetos o investigar, reflejando una lateralidad cerebral similar a la mano dominante en las personas.
7. Demuestran afecto con gestos sutiles pero significativos
Aunque suelen ser independientes, los gatos expresan cariño de formas especiales: frotándose contra sus dueños, amasando con sus patas o siguiéndolos silenciosamente. Estos comportamientos son señales claras de confianza y vínculo afectivo.
Adoptar un gato es abrir un mundo de compañía, afecto y aprendizajes. Entender estas curiosidades ayuda a brindarles un cuidado responsable y disfrutar cada momento junto a estas mascotas únicas y fascinantes. Fuente: LT10
Conocé la elección que hizo la Inteligencia Artificial al respecto y por qué.
Expertas en psicología explican cómo el consumo de ficción audiovisual puede estimular el cerebro, aliviar el estrés y fortalecer vínculos sociales. Por qué mirar series no es solo un pasatiempo.
Potente, natural y accesible, esta planta se transforma en una aliada indispensable para mantener el hogar libre de insectos y roedores.
Los delincuentes usan el silencio para saber si una línea está activa. Así comienza una modalidad de fraude que puede escalar a engaños bancarios o robo de datos.
Un informe de la Universidad Austral y REDIFAM alerta sobre el acelerado envejecimiento poblacional en el país.
El próximo fin de semana largo en Argentina será en agosto, gracias a un día no laborable con fines turísticos. Cuándo cae, quiénes lo pueden aprovechar y qué feriados quedan en 2025.
Los nuevos valores comenzarán a cobrarse este mes y afectarán a todos los usuarios del país, tanto en sus planes principales como en las cuentas extra
Falleció hoy Domingo 10 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 96 años, la Señora Lilia Made Bessone viuda de Stettler.
Falleció hoy Domingo 10 de Agosto en la ciudad de Santa Fe a la edad de 71 años, la Señora Alicia Beatriz Terisotto viuda de Ceratto.
El hecho se produjo cerca de las 3 de la madrugada de este domingo, en Belgrano 79 de la ciudad de San Carlos Centro.
En un mercado cada vez más digitalizado, muchos comercios decidieron dejar atrás el efectivo y las transferencias bancarias por opciones más seguras, ágiles y convenientes.
Falleció hoy Lunes 11 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 85 años el Señor Alfredo Juan Tosello "Fredo".
Falleció hoy Martes 12 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 77 años. la señora Mercedes Antonia Klipan de Maglia.
Falleció ayer lunes 11 de agosto en Gessler a la edad de 83 años, el Señor Edmundo Pedro Arolfo.
El Gobierno de San Carlos Centro continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios en el marco de los distintos cursos y talleres que de manera totalmente gratuita se dictan en las distintas dependencias Municipales.
Falleció hoy Martes 12 de Agosto en la ciudad de Esperanza a la edad de 73 años, el Señor Juan Manuel Zanuttini.