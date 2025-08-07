Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Jueves 7 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 74 años, el señor Jorge Alberto Bernardi.

Necrológicas07 de agosto de 2025
OSTTA

Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre desde la sala hacia el Crematorio Municipal a las 17:00 horas. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

