Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 05 de agosto de 2025 Falleció ayer lunes 4 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 66 años, el Señor Sergio Conrado Primo “Cacho”.

El Padre Martín Lampa estará en la Sociedad Rural de San Carlos Locales 05 de agosto de 2025 El sábado 6 de setiembre a las 18:30 horas y el domingo 7 de septiembre a las 18:00 horas el Padre Martín Lampa estará en la Sociedad Rural de San Carlos Centro.

Celebraciones religiosas para honrar a los Santos Patronos de San Carlos Norte Locales 06 de agosto de 2025 En la localidad de San Carlos Norte comienzan las celebraciones religiosas para honrar a los Santos Patronos, Nuestra Señora de la Asunción y San Roque. (Foto archivo)

Sesiona el Concejo Municipal Política 06 de agosto de 2025 El día 7 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 06 de agosto de 2025 Falleció hoy Miércoles 6 de Agosto en Santa Fe a la edad de 71 años, el Señor Daniel Carlos Vicco.

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 06 de agosto de 2025 Falleció hoy Miércoles 6 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 79 años, el Señor Miguel Ángel Saretto "Manolo".

Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 07 de agosto de 2025 Falleció hoy jueves 7 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 93 años, la Señora Esther Vilma Adalid viuda de Pedrazzoli.

Secuestraron motos en operativos que realizaron en Esperanza, Santa Clara, Progreso y San Carlos Centro Policiales 07 de agosto de 2025 El pasado fin de semana, personal de Agrupación Cuerpos de esta Unidad Regional XI desarrolló tareas de patrullaje dinámicos en diferentes zonas de la ciudad de Esperanza donde logró identificar motovehículos que no cumplían con la reglamentación vigente para poder circular.