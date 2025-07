Impulsan un programa de salud mental para las fuerzas de seguridad

El Gobierno de Santa Fe, a través de los ministerios de Justicia y Seguridad, y de Salud, desarrolla un programa de abordaje integral en salud mental dirigido al personal policial y penitenciario de toda la provincia. La iniciativa, que comenzó en 2024 bajo la órbita de la Dirección de Bienestar en las Fuerzas de Seguridad, incluye ciclos de charlas y dispositivos de acompañamiento que se despliegan en todas las unidades regionales.

Al respecto, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, destacó la importancia “de tener una agenda de trabajo para cuidar a quienes nos cuidan, donde las políticas de bienestar de nuestro personal sean una prioridad. Nosotros venimos realizando desde el Gobierno una inversión muy grande en equipamiento, infraestructura y tecnología. Ahora hay algo que es el centro de una política de seguridad como de cualquier política de gobierno, que es la persona que la va a llevar adelante. Entonces, queremos realmente tener una política que ponga, en primer lugar, a nuestra policía, a nuestro servicio penitenciario, entre los más formados, los más capacitados y aquellos que tengan realmente una política de seguimiento, de formación integral”.

“Entonces estamos trabajando para modificar la matriz demográfica de una fuerza de seguridad; no son cosas que se hacen dando un golpe en la mesa ni a los ponchazos, requieren planificación y requieren una acción sostenida en el tiempo. Queremos claramente dar vuelta a la página y acercarnos a nuestra policía, a nuestro penitenciario, porque no solo son trabajadores del Estado a los cuales tenemos que cuidar, que valorar, que capacitar, sino que además son parte no sólo de una política pública”, continuó Cococcioni.

El director provincial de Bienestar, Ignacio Paz, explicó que se trata del ciclo Hablemos de Salud Mental, un espacio de trabajo con las fuerzas que aborda diversas problemáticas: “Tratamos consumos problemáticos, salud mental en general, violencia de género, y trabajamos con todo el equipo compuesto por psicólogos y trabajadores sociales”, detalló.

El programa incluye protocolos de acompañamiento psicológico permanente. “Cuando las personas ingresan al protocolo, los riesgos disminuyen. En cambio, si no se activan a tiempo, las situaciones pueden agravarse”, afirmó. Por eso, enfatizó, el objetivo es llegar antes: “Queremos que todos conozcan los recursos disponibles. Por eso las charlas son también espacios de intercambio donde quienes participan pueden expresarse y pedir ayuda”.

Dispositivos de atención

Desde la Dirección de Bienestar se subraya la importancia de acompañar a quienes, por su tarea, enfrentan altos niveles de estrés y exposición a situaciones traumáticas. Se han creado dispositivos de atención presenciales y virtuales, individuales y grupales, donde se garantiza la confidencialidad. Además, existen protocolos específicos para casos de ideación suicida, violencia de género y consumos problemáticos.

La subsecretaria de Salud Mental, Liliana Olguín, destacó la relevancia del enfoque interministerial: “Las capacitaciones son clave y la articulación entre áreas es necesaria para abordar esta problemática de forma integral”, señaló. Para Olguín, el contexto actual exige redoblar esfuerzos: “Estamos atravesando una etapa compleja. Necesitamos cuidar a quienes nos cuidan todos los días”.

Además, hizo hincapié en la importancia de construir redes institucionales: “La prevención, la asistencia y la posvención (acciones e intervenciones posteriores a un evento) requieren un trabajo coordinado. El armado de red nos permite responder mejor, incluso en los momentos más críticos, como tras un suicidio consumado”.

En ese sentido, la Dirección de Bienestar también trabaja en facilitar el acceso a prestadores para quienes requieren atención y no han podido conseguirla. “Nuestra tarea es también garantizar que cada persona pueda ser escuchada y atendida adecuadamente”, sostienen desde el área.

El programa contempla, además, una activa intervención del Área de Género, que tiene un rol central en la detección y abordaje de situaciones de violencia dentro de la institución. Sus líneas de acción incluyen el acompañamiento a mujeres y personas LGBTIQ+ del sistema policial que atraviesan situaciones de violencia de género; intervenciones ante denuncias realizadas por civiles contra policías; y acompañamientos en el ámbito laboral por motivos de género.

Este abordaje se articula con organismos como los Centros de Asistencia Judicial (CAJ), los Equipos del Sistema de Protección Integral (ESPI), áreas locales de género, el Programa de Atención Psicológica ATE-Iapos, y la Dirección Provincial de Vivienda.

Canales de atención

• Área de Bienestar: (0341) 4721813 - Interno 45831 | (0342) 154467553

[email protected] / [email protected]

• Área de Género: (0342) 155380139 (zona centro-norte) / (0342) 155287642 (zona sur)

[email protected]