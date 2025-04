Cuatro juegos argentinos de terror que se pueden descargar en Steam

La producción de videojuegos en Argentina no para de crecer. En los últimos años, el país se consolidó como un semillero de talento dentro de la industria del gaming, con desarrolladores independientes y estudios triple A que logran destacarse en mercados internacionales.

Según cifras de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos (ADVA), en nuestro territorio hay más de 120 empresas en el rubro, y cada vez son más los títulos que llegan a plataformas como Steam, donde compiten en igualdad de condiciones con producciones de todo el mundo.

A veces con pocos recursos, pero siempre con mucha inventiva, los desarrolladores locales sorprenden con juegos que asustan, incomodan y atrapan a los más exigentes gamers.

Entre los géneros más explorados por los desarrolladores argentinos, el terror ocupa un lugar especial. Con atmósferas opresivas, recursos visuales ingeniosos y temáticas que muchas veces recurren al folclore y tradiciones del país, varios juegos nacionales lograron ganarse un lugar en las bibliotecas de fanáticos del horror.

Acá te compartimos cuatro de los mejores títulos de terror argentino en Steam

1. MADiSON

Desarrollado por Bloodious Games, MADiSON es uno de los juegos argentinos de terror más famosos y premiados de los últimos años.

En este survival horror en primera persona, el jugador queda atrapado en una casa maldita con una cámara instantánea como única herramienta para interactuar con lo paranormal.

Su atmósfera inquietante y su narrativa atrapante lo convirtieron en un referente del terror argentino, con más de 2900 opiniones muy positivas en Steam.

Fue lanzado en múltiples plataformas, pero su versión para PC en Steam es especialmente destacada.

2. The Night of the Scissors

Este título es un homenaje a los grandes clásicos del survival horror de la era de PlayStation, con gráficos de 32 bits y una jugabilidad que recuerda a los controles de tanque y cámaras cinematográficas de los 80, ofrece una experiencia de terror retro con una atmósfera muy lograda.

Desarrollado por Tomás Esconjaureguy, The Night of the Scissors pone al jugador en la piel de un personaje perseguido por un asesino con tijeras.

3. ASYLUM

Lanzado en marzo de 2025 por el estudio Senscape, ASYLUM es un título de terror psicológico que tuvo años de desarrollo y es uno de los más emblemáticos de la escena independiente argentina.

Ofrece una atmósfera intensa y perturbadora que capturó la atención de los fanáticos del género en muy poco tiempo.

Se trata de una aventura de terror en primera persona que te sumerge en la alucinante atmósfera del Instituto Mental Hanwell. En la piel de un expaciente que sufre visiones extrañas, deberás explorar la intrincada arquitectura del edificio, investigar su oscuro pasado y avanzar hacia un desenlace impactante.

4. Doorways: Prelude

Creado por Saibot Studios, este título dio origen a una serie que se convirtió en un referente del terror indie argentino.

En Doorways, encarnás a un investigador especial que debe adentrarse en la mente de criminales psicópatas para atraparlos. Con escenarios distorsionados y una narrativa fragmentada, el juego mezcla horror psicológico con exploración y acertijos. Fuente: Diariodecuyo